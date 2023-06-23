Для всіх не обов’язково: кому слід пити йод у разі ядерної загрози (відео)

Експерти розповіли про тонкощі застосування йодопрофілактики

У зв’язку з потенційною загрозою ядерної катастрофи в Україні, про що заявив президент Володимир Зеленський, громадянам потрібно пам’ятати про важливі запобіжні заходи.

Експерти нагадали українцям про те, як правильно проводити йодопрофілактику.

Фахівці зазначають, що проводити цю процедуру можна лише після офіційного сповіщення про її необхідність.

Необхідність прийому препарату стабільного йоду (калію йодиду) може виникнути після аварії на атомної станції або після ядерного вибуху.

Ефективним застосування препарату буде лише у тому випадку, коли радіація викликана радіойодом. Якщо ж застосовувати препарат при атакою "брудними бомбами", то він може завдати організму непоправної шкоди.

Фахівці наголошують, що дорослим віком від 40 років або людям з порушеннями функціонування щитовидної залози йодна профілактика не потрібна.

У чому полягає йодопрофілактика?

Йдеться про одноразовий прийом таблетованого йодиду калію. Другий прийом передбачений при пролонгованому (більше 24 годин) або повторному впливі або у випадку, якщо людина вживала забруднену їжу або воду.

Раніше "Телеграф" писав про план дій у разі аварії на АЕС.