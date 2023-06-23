Для всех не обязательно: кому следует пить йод в случае ядерной угрозы (видео)

Эксперты рассказали о тонкостях применения йодопрофилактики

В связи с потенциальной угрозой ядерной катастрофы в Украине, о чем заявил президент Владимир Зеленский, гражданам нужно помнить о важных мерах предосторожности.

Эксперты напомнили украинцам о том, как правильно проводить йодопрофилактику.

Специалисты отмечают, что проводить данную процедуру можно только после официального оповещения о ее необходимости.

Необходимость в приеме препарата стабильного йода (калия йодида) может появиться после аварии на атомной станции или же после ядерного взрыва.

Эффективным применение препарата будет лишь в том случае, когда радиация вызвана радиойодом. Если же применять препарать при атакой "грязными бомбами", то он может нанести организму невосполнимый вред.

Специалисты подчеркивают, что взрослым старше 40 лет или людям с нарушениями функционирования щитовидной железы йодная профилактика не нужна.

В чем заключается йодопрофилактика?

Речь идет об однократном приеме таблетированного йодида калия. Второй прием предусмотрен при пролонгированном (более 24 часов) или повторном воздействии или же в случае, если человек употреблял загрязненную пищу или воду.

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