Поможет спасти жизнь: детальный план действий в случае аварии на АЭС

"Телеграф" напоминает о том, как действовать в случае выброса радиации на АЭС

На фоне предупреждений о возможном теракте россиян на ЗАЭС, украинцам важно вспомнить план действий в случае радиационной аварии.

Эксперты рассказали, как нужно действовать, если вы окажетесь в зоне поражения.

Если вы услышали сигнал тревоги, оповещающий о чрезвычайной ситуации, вам следует как можно скорее выяснить причину ее происхождения. Для этого включите радио, телевизор или зайдите интернет. Информацию о чрезвычайной ситуации должны сообщать на официальных страницах ГСЧС, оборонных ведомств и местных органов управления.

При этом не исключено, что в зоне поражения не будет работать интернет и средства связи, так как там может отсутствовать электроснабжение. В связи с этим, вам следует заранее подумать о наличии радиоприемника с питанием от батареек. Может случиться так, что это окажется единственным средством связи в чрезвычайной ситуации.

Если АЭС, на которой произошла авария, находится недалеко от вас, то вам следует оставаться в помещении и не выходить на улицу. Идеальным местом будут укрытие или подвал.

Возле вас всегда должен быть респиратор или на крайний случай — ватно-марлевая повязка. Если таких средств защиты нет, можно прикрыть нос и рот полотенцем, платком или шарфом.

В помещении, в котором вы находитесь, нужно закрыть все окна, двери и заблокировать вентиляционные проемы. Также нужно не забыть выключить обогреватели и кондиционеры.

Еще один важный момент — запасы воды. Ее следует хранить в герметичных емкостях. В то же время продукты питания должны быть завернуты в пленку.

Нужно продолжать мониторить официальные источники информации. Там могут заявить о необходимости йодной профилактики, эвакуации и других важных моментах.

Какие есть приложения для информирования о чрезвычайных ситуациях:

"Тревога" (разработчик — Минцифры),

"Тревога" (разработан украинскими IT-волонтерами в Польше),

"Киев Цифровой" (только для жителей столицы)

Ранее "Телеграф" писал о том, что после предупреждения о возможном теракте на ЗАЭС украинцы кинулись в аптеки.