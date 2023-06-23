Допоможе врятувати життя: детальний план дій у разі аварії на АЕС

"Телеграф" нагадує про те, як діяти у разі викиду радіації на АЕС

На тлі попереджень про можливий теракт росіян на ЗАЕС українцям важливо нагадати про план дій у разі радіаційної аварії.

Експерти розповіли, як потрібно діяти, якщо ви опинитеся у зоні ураження.

Якщо ви почули сигнал тривоги, що повідомляє про надзвичайну ситуацію, вам слід якнайшвидше з’ясувати причину його походження. Для цього увімкніть радіо, телевізор або зайдіть в Інтернет. Інформацію про надзвичайну ситуацію мають повідомляти на офіційних сторінках ДСНС, оборонних відомств та місцевих органів управління.

При цьому не виключено, що в зоні ураження не буде працювати інтернет та засоби зв’язку, оскільки там може бути електропостачання. У зв’язку з цим вам слід заздалегідь подумати про наявність радіоприймача з живленням від батарейок. Може статися, що це виявиться єдиним засобом зв’язку в надзвичайній ситуації.

Якщо АЕС, на якій сталася аварія, знаходиться недалеко від вас, вам слід залишатися в приміщенні та не виходити на вулицю. Ідеальним місцем будуть укриття чи підвал.

Біля вас завжди має бути респіратор або на крайній випадок — ватно-марлева пов’язка. Якщо таких засобів захисту немає, можна прикрити ніс і рот рушником, хусткою або шарфом.

У приміщенні, в якому ви знаходитесь, потрібно закрити всі вікна, двері та заблокувати вентиляційні отвори. Також потрібно не забути вимкнути обігрівачі та кондиціонери.

Ще один важливий момент – запаси води. Її слід зберігати у герметичних ємностях. Водночас продукти харчування повинні бути загорнуті в плівку.

Потрібно продовжувати моніторити офіційні джерела інформації. Там можуть заявити про необхідність йодної профілактики, евакуації та інші важливі моменти.

Які є програми для інформування про надзвичайні ситуації:

"Тривога" (розробник — Мінцифри),

"Тривога" (розроблений українськими IT-волонтерами у Польщі),

"Київ Цифровий" (тільки для мешканців столиці)

Раніше "Телеграф" писав про те, що після попередження про можливий теракт на ЗАЕС українці кинулися до аптек.