НАТО вмешается: в Штатах сказали, что будет в случае применения рф ядерного оружия

Ядерное оружие, которое может быть использовано против Украины, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где находятся союзники НАТО

Применение россией или Белоруссией тактического ядерного оружие или теракт на ядерном объекте, который могут планировать россияне, будет означать вступление в войну с НАТО. В таком случае от Североатлантического альянса стоит ждать масштабного ответа.

Об этом заявили сенаторы Линдси Грэм и Ричард Блументаль во время брифинга 22 июня, в ходе которого они представили проект резолюции, призывающий признать ядерную угрозу против Украины угрозой для всех стран Альянса.

"Если они используют ядерное оружие в попытке изменить ход войны, они не изменят ход войны в Украине, а вступят в войну против НАТО. Мы считаем, что ядерное оружие, использованное в Украине, произведет выброс радиации на большие территории в Европе, где находятся союзники НАТО", — сказал Грэм.

По его мнению, резолюция должна стать месседжем для российского диктатора владимира путина и его сторонников.

"Если вы это сделаете и выполните его приказ, если он его отдаст, вы можете ожидать масштабного ответа от НАТО, вы будете воевать с НАТО", — считает Линдси Грэм.

В свою очередь сенатор Ричард Блументаль подчеркнул, что резолюция дает понять путину и его войскам, что в случае применения ими ядерного оружия или удара по атомной станции, они будут уничтожены.

"Это не какая-то безответственная или паническая резолюция, она основана на фактах и науке и предназначена для того, чтобы отправить послание владимиру путину и его военным: они будут уничтожены, они будут стерты, если они используют тактическое ядерное оружие или если они уничтожат АЭС таким образом, что это будет угрожать близлежащим странам НАТО. Статья 5 (устав НАТО о коллективной обороне — Ред.) существует не просто так. Она защищает не только против конкретных пересечений границ со стороны военных, но вред, причиненный нашим союзникам по НАТО, задействует наши обязательства, когда речь идет о враждебной силе", — добавил Блументаль.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал, какими будут последствия для россии, если она решится применить ядерное оружие.