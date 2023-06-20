"Мир должен по-другому реагировать": Данилов озвучил последствия для россии после ядерного удара по Украине

В Украине все же надеются, что путину не позволят нажать на "красную кнопку"

Президент США Джо Байден заявил, что угроза применения путиным тактического ядерного оружия остается реальной. Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов считает, что если россия все же решится на это, то мир должен ввести "адские санкции".

Такое мнение он выразил во время национального телемарафона. Данилов считает, что "такого садиста, как путин" нужно было остановить еще 15 лет назад в 2008 году, но по каким-то причинам этого не произошло.

Алексей Данилов отметил, что в Украине следят за заявлениями россии о применении ядерного оружия, а также за перемещением ядерных боеголовок в Беларусь. Если путин решиться нажать "красную кнопку" реакция мировой общественности должна быть незамедлительной.

"Что касается угроз использования тактического ядерного оружия, имеем в виду, не дай Бог они на это решатся, тогда мир должен совсем по-другому уже реагировать. Тогда должны быть санкции, они должны быть адскими, чтобы это максимально быстро закончилось", — отметил секретарь СНБО.

Он заявил, что в случае применения ядерки начнется "совсем другая война", а путина и его приспешников ждет совершенно "другая ответственность". Также Данилов убежден, что союзники Украины в такой ситуации должны действовать жестче, чем обычно.

По его словам, террористический акт на Каховской ГЭС — это одно военное преступление, а применение тактического ядерного оружия — совсем другое. Однако в Украине надеются, что российский президент и его окружение все же не решатся на такой шаг.

"Я могу сказать, что ничего трагического не будет, к тому же, я более чем хочу быть уверен, что это не произойдет. Но если это произойдет, мир должен совсем иначе реагировать", — подчеркнул Данилов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Кремле не исключат возможности применения ядерного оружия. Вместе с тем российский диктатор назвал условие, при котором это будет возможно.