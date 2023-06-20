Укр

Китай поможет удержать путина от применения ядерного оружия? Что следует из нового заявления Байдена

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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Автор
Ядерное оружие
Ядерное оружие

Эксперт обратил внимание на заявление президента США о российской угрозе

Российские ядерные угрозы не смогли напугать мир, а вместо этого привели к сближению позиций США и Китая.

Как рассказал в комментарии "Телеграфу" глава Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко, показательным в этом плане является заявление президента США Джо Байдена, которое прозвучало на фоне визита главы Госдепартамента Энтони Блинкена в Пекин.

Он напомнил, что Байден уже не в первый раз говорит о российской ядерной угрозе и уже сравнивал текущую ситуацию с Карибским кризисом 1962 года.

"Безусловно, россия не сделала ни единого шага для деэскалации. Более того, кремль в феврале официально приостановил участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений", — сказал он.

Нынешнее же заявление президента США является сигналом о том, что в Вашингтоне услышали российскую риторику. При этом примечательно то, что они прозвучали во время визита Блинкена в Китай.

"Можно сделать предположение, что Китай подтвердил планы в дальнейшем влиять на кремль для предотвращения использования им "ядерки", — отметил Чаленко.

Кроме того, по словам эксперта, Вашингтон и Пекин усилили свою координацию в противодействии планам российского руководства после того, как оккупанты устроили теракт на Каховской ГЭС и вызвали масштабную техногенную катастрофу.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Российская ядерная угроза: что кроется за заявлением Байдена

Как сообщалось ранее, российский диктатор владимир путин накануне заявил, что россия может использовать ядерное оружие, но пока не собирается это делать.

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#США #Китай #Россия #Ядерное оружие #Джо Байден