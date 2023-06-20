Российская ядерная угроза: что кроется за заявлением Байдена

Попытка кремля надавить на весь мир последним аргументом потерпела неудачу, говорят эксперты

Президент США Джо Байден заявил, что считает ядерную угрозу со стороны рф реальной, несмотря на то, что многие не верят в такую опасность.

Эксперты проанализировали это заявление специально для "Телеграфа", а также рассказали, почему оно сделано именно сейчас.

Не паниковать, но и бдительность не терять

Позиция администрации Байдена по этому вопросу не менялась: там считали и считают использование ядерного оружия россией возможным. Таким мнением поделился Владимир Дубовик, директор Центра международных исследований, доцент кафедры международных отношений Одесского национального университета имени Мечникова, преподающий, в том числе, в США.

"Это не значит, что они считают, будто вероятность такого сценария велика. Но они не могут исключать такой вероятности", – поясняет эксперт.

Он отмечает, что Байден упомянул об этом, так как ему задали соответствующий вопрос 19 июня на встрече с группой доноров в Калифорнии.

"Американцев беспокоит риск эскалации войны и втягивания США в нее, поэтому такие вопросы и возникают, – считает Владимир Дубовик. – Пока что Вашингтон старается придерживаться осторожного подхода, при котором поддержка Украине идет, но без поводов для москвы для эскалации".

Бывший работник СБУ и консультант комитета Верховной Рады по национальной обороне и безопасности, военный эксперт Украинского института будущего Иван Ступак напоминает, что рф уже заявила о перемещении и размещении в Беларуси части своего тактического ядерного оружия.

В то же время, подчеркивает эксперт, у официальных лиц Украины отсутствует подтверждение такого размещения.

"Заявление Джо Байдена о реальности ядерной угрозы со стороны рф ни в коем случае нельзя рассматривать как паникерство. При этом, если вероятность такой угрозы хоть немного превышает нулевую отметку, то ею точно нельзя пренебрегать", – отмечает Иван Ступак.

Он акцентирует, что правительство США уже многие десятилетия прилагает активные усилия по минимизации угрозы использования ядерного оружия как странами, так и отдельными террористическими группами.

"Кроме того, разведывательное сообщество США и ЕС активно мониторит перемещения ядерных зарядов по всему миру, в том числе и рф, – рассказывает эксперт. – Резюмируя: никакой паники в связи с заявлениями Байдена и перемещением тактического ядерного оружия из рф в Беларусь нет, но ситуацию необходимо держать под контролем".

О сигнале Байдена и путинском шантаже

Руководитель Центра анализа и стратегий (ЦАС) Игорь Чаленко подчеркивает, что Байден не в первый раз предупреждает о ядерной угрозе со стороны рф.

"Можно, как минимум, вспомнить его же заявление в октябре прошлого года, когда американский президент сравнил ситуацию с Карибским кризисом 1962 года. Безусловно, россия не сделала ни единого шага для деэскалации. Более того, кремль в феврале официально приостановил участие в Договоре об ограничении стратегических наступательных вооружений. Параллельно с этим мы видим движение в части размещения уже тактического ядерного оружия в Беларуси. Вопреки данным мониторинговых групп непризнанный президент Лукашенко заявил о начале реального размещения ядерного оружия на территории РБ в подготовленные хранилища", – отмечает эксперт.

По мнению Игоря Чаленко, нынешние слова Байдена – это сигнал на высшем уровне, что месседжи кремля о "ядерке" со стороны российского руководства, а также таких ретрансляторов, как лукашенко или Сергей Караганов, услышаны.

"В то же время, – продолжает эксперт, – попытка кремля надавить на весь мир последним аргументом потерпела неудачу. Обращу внимание, что Байден сказал свои слова после емкой встречи госсекретаря США Энтони Блинкена и Си Цзиньпина в Пекине. Можно сделать предположение, что Китай подтвердил планы в дальнейшем влиять на кремль для предотвращения использования им "ядерки". Более того, российский теракт на Каховской ГЭС лишь усилил кооперацию геополитических противников в Вашингтоне и Пекине касательно противодействия реализации маниакальных планов российского президента".

У путина, считает руководитель ЦАС, ничего не осталось, кроме как держать линию на повышение ставок. Но проблема в том, что повышать их уже некуда в разрезе войны против Украины.

"Даже применение тактического ядерного оружия в Украине не позволит достичь реальных военных результатов. К слову, можно вспомнить ситуацию на Запорожской АЭС, где российский агрессор планомерно готовит теракт. Данный кейс также можно расценивать в русле ядерного шантажа. Уверен, что деморализовать украинский народ также не получится. Более того, такой акт затронет и российскую территорию, что является полным самоубийством. Использовать же превентивно ядерное оружие против той же Польши – это развязать реальную войну против НАТО, в которой у россии нет шансов", – поясняет Игорь Чаленко.

Эксперт акцентирует, что военно-политические цели путина сегодня очевидны – остановить украинское наступление и увеличение западных поставок оружия, подписать условный "Минск-3", сорвать евроатлантическую интеграцию нашего государства и готовить рф к новой полномасштабной и еще более кровавой войне против Украины, где будут учтены ошибки 2022-2023 годов.

"Ответ на ядерный шантаж путина может быть единственный – четкий сигнал о членстве Украины в НАТО на саммите в Вильнюсе. Без присоединения нашей страны к Альянсу кремль будет повторять попытки захватить Украину, что станет катастрофой для всей Европы. Ядерная угроза россии должна получить мощный коллективный отпор", – констатирует эксперт.