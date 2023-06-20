Російська ядерна загроза: що криється за заявою Байдена

Спроба кремля натиснути на весь світ останнім аргументом зазнала невдачі, кажуть експерти

Президент США Джо Байден заявив, що вважає ядерну загрозу з боку росії реальною, попри те, що багато хто не вірить у таку небезпеку.

Експерти проаналізували цю заяву спеціально для "Телеграфу", а також розповіли, чому вона пролунала саме зараз.

Не панікувати, але й пильність не втрачати

Позиція адміністрації Байдена з цього питання не змінювалася: там вважали та вважають використання ядерної зброї росією можливим. Такою думкою поділився Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, який викладає, зокрема, у США.

"Це не означає, що вони вважають, ніби ймовірність такого сценарію велика. Але вони не можуть виключати таку ймовірність", — пояснює експерт.

Він зазначає, що Байден згадав про це, оскільки йому поставили відповідне запитання 19 червня на зустрічі з групою донорів у Каліфорнії.

"Американців непокоїть ризик ескалації війни та втягування США до неї, тому такі запитання й виникають, – вважає Володимир Дубовик. – Поки що Вашингтон намагається дотримуватися обережного підходу, за якого підтримка Україні йде, але без приводів для москви для ескалації".

Колишній працівник СБУ та консультант комітету Верховної Ради з питань національної оборони та безпеки, військовий експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак нагадує, що рф вже заявила про переміщення та розміщення в Білорусі частини своєї тактичної ядерної зброї.

Водночас, наголошує експерт, офіційні особи України не мають підтвердження такого розміщення.

"Заяву Джо Байдена про реальність ядерної загрози з боку рф у жодному разі не можна розглядати як панікерство. При цьому, якщо ймовірність такої загрози хоч трохи перевищує нульову позначку, то нею точно не можна нехтувати", — зазначає Іван Ступак.

Він наголошує, що уряд США вже багато десятиліть докладає активних зусиль щодо мінімізації загрози використання ядерної зброї як країнами, так і окремими терористичними групами.

"Крім того, розвідувальна спільнота США та ЄС активно моніторить переміщення ядерних зарядів по всьому світу, у тому числі й рф, – розповідає експерт. – Резюмуючи: жодної паніки у зв’язку з заявами Байдена та переміщенням тактичної ядерної зброї з рф до Білорусі немає, але ситуацію необхідно контролювати".

Про сигнал Байдена і путінський шантаж

Керівник Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко наголошує, що Байден не вперше попереджає про ядерну загрозу з боку рф.

"Можна, як мінімум, згадати його ж заяву у жовтні минулого року, коли американський президент порівняв ситуацію з Карибською кризою 1962 року. Безумовно, росія не зробила жодного кроку для деескалації. Щобільше, кремль у лютому офіційно призупинив участь у Договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь. Паралельно з цим ми бачимо рух у частині розміщення вже тактичної ядерної зброї в Білорусі. Всупереч даним моніторингових груп невизнаний президент лукашенко заявив про початок реального розміщення ядерної зброї на території РБ у підготовлених сховищах", — зазначає експерт.

На думку Ігоря Чаленка, нинішні слова Байдена – це сигнал на найвищому рівні, що меседжі кремля про "ядерку" з боку російського керівництва, а також таких ретрансляторів, як лукашенко чи Сергій Караганов, почуті.

"Водночас, – продовжує експерт, – спроба кремля натиснути на весь світ останнім аргументом зазнала невдачі. Зверну увагу, що Байден сказав свої слова після ємної зустрічі держсекретаря США Ентоні Блінкена та Сі Цзіньпіна в Пекіні. Можна зробити припущення, що Китай підтвердив плани надалі впливати на кремль для запобігання використанню ним "ядерки". Ба більше, російський теракт на Каховській ГЕС лише посилив кооперацію геополітичних противників у Вашингтоні та Пекіні щодо протидії реалізації маніакальних планів російського президента".

У путіна, вважає керівник ЦАС, нічого не залишилося, окрім як тримати лінію на підвищення ставок. Але проблема в тому, що підвищувати їх уже нікуди у розрізі війни проти України.

"Навіть застосування тактичної ядерної зброї в Україні не дозволить досягти реальних військових результатів. До речі, можна згадати ситуацію на Запорізькій АЕС, де російський агресор планомірно готує теракт. Цей кейс також можна розцінювати в руслі ядерного шантажу. Впевнений, що деморалізувати український народ також не вийде. Ба більше, такий акт торкнеться і російської території, що є повним самогубством. Використовувати ж превентивно ядерну зброю проти тієї ж Польщі – це розв’язати реальну війну проти НАТО, в якій росія не має шансів", — пояснює Ігор Чаленко.

Експерт акцентує, що військово-політичні цілі путіна сьогодні очевидні – зупинити український наступ та збільшення західних постачань зброї, підписати умовний "Мінськ-3", зірвати євроатлантичну інтеграцію нашої держави та готувати рф до нової повномасштабної та ще кривавішої війни проти України, де буде враховано помилки 2022-2023 років.

"Відповідь на ядерний шантаж путіна може бути єдиною — чіткий сигнал про членство України в НАТО на саміті у Вільнюсі. Без приєднання нашої країни до Альянсу кремль повторюватиме спроби захопити Україну, що стане катастрофою для всієї Європи. Ядерна загроза росії має отримати потужну колективну відсіч", — констатує експерт.