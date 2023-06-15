Ядерний удар по НАТО. В рф обрали професора для ролі вісника апокаліпсиса замість медведєва

У росзмі з'явилася нова гаряча тема

росіяни останнім часом активізувались у темі залякувань ядерним попелом. Окрім гучної заяви президента Білорусі олександра лукашенка про початок отримування від росії тактичної ядерної зброї, прокремлівський пропагандист Сергій Караганов закликав вдарити ядеркою по країнах Заходу через невдачі рф у війні в Україні. А сьогодні дивні висловлювання пролунали від голови МЗС росії марії захарової.

"Телеграф" розбирається, що означає нове брязкання зброєю:

"Превентивний удар по Познані"

Прокремлівський політолог, який є науковим керівником факультету світової економіки та світової політики ВШЕ Сергій Караганов закликав вдарити ядерною зброєю по Польщі. Він написав статтю у журналі "Профіль", статтю також передрукував сайт "росія в глобальній політиці", що на болотах вважається респектабельним.

Стаття називається "Тяжке, але потрібне рішення"

Як він це пояснює:

"застосування ядерної зброї може вберегти людство від глобальної катастрофи";

вдарити треба через невдачі рф у війні в Україні;

навіть перемога рф у війні та захоплення всієї території не допоможе завершити " зіткнення із Заходом" ;

; рф на довгі роки "зав'язне" в Україні, бо населення ненавидить росіян: "На перевиховання піде не одне десятиліття";

рф відірветься від "зсуву її духовного, економічного, військово-політичного центру на схід Євразії". А Заходу того й треба;

(!) росії необхідна перемога не над Україною, а над Заходом .

. Захід використовує Україну в якості кулака проти росії.

Здавалося б, навіщо тоді росія напала на Україну, якщо вона протистоїть Заходу, і навіщо ми тут всі зібралися. Але Караганов наполягає на своєму — переконує, що світові загрожує Третя світова війна. Мовляв, "США мріють вдарити по росії", тому треба діяти на випередження. І ось його план :

Потрібно справді налякати Захід ядеркою; Перші кроки вже зроблено (це він про розміщення російської тактичної ядерної зброї в Білорусі); Далі треба висунути Заходу ультиматум. У разі його невиконання — "бити по групі цілей у низці країн, щоб привести до тями". Йдеться про цілі у Центральній та Східній Європі. Після цього, вважає Караганов, США та НАТО здадуться, тому що в Америці не захочуть ризикувати Вашингтоном "заради умовної Познані".

Хто такий Караганов

Спокійно, Караганов не обіймає жодних посад у російській владі. Щобільше — "науковець" досить часто закликає знищити світ та ударити по країнах НАТО. Свою ідею-фікс він вже проштовхував у публічному полі у вересні 2022 року, коли ядерний шантаж путіна сягнув піка після псевдореферендумів.

У березні Караганов в офіційному друкованому органі Уряду рф, "російській газеті", назвав метою війни в Україні "перетворення її на пустку".

Але ця людина є учасником безлічі прокремлівських експертних організацій, таких як Рада із зовнішньої та оборонної політики чи Валдайський клуб.

Пояснення Захарової

Спікерка МЗС рф марія захарова сьогодні неочікувано виступила із поясненням, у якому випадку росія може використати ядерну зброю. Спікерка каже, що позиція рф лишилася незмінною. Тобто, гіпотетичне використання рф ядерної зброї обмежене "надзвичайними обставинами в рамках суто оборонних сценаріїв": як удар у відповідь на інший ядерний удар чи у випадку агресії проти рф із застосуванням звичайної зброї, коли під загрозу поставлене саме існування росії.

Реакція: у медведєва з'явився тверезий конкурент

На Заході, тимчасом, взагалі перестали звертати увагу на погрози рф. Бо розміщення зброї у Білорусі не набуло широкого розголосу, а статті Караганова ніхто не помітив. У російських соцмережах з Караганова почали глузувати та стверджувати, що він збожеволів.

Але є нюанс — поважний науковий ступінь Караганова та те, що його статті з'являються в офіційних та респектабельних виданнях можуть свідчити, що його позиція — це якраз той меседж, який зараз хоче послати росія.

Екснардеп Борислав Береза у своєму Telegram-каналі пише, що ситуація рф на полі бою критична, а для шантажу потрібен новий голос:

"Стаття написана в рамках інформаційної стратегії кремля, і це сигнал для Заходу. Чому саме Карганов, а не дмитро медведєв? Тому що медведєв уже сприймається колективним Заходом як п'яне посміховисько з усім його лексиконом, що вміщає іблісів, "трухлявий світовий порядок", "зграю хрюкаючих підсвинків" і навіть брехливе "нам не потрібні чужі території". Караганов у цьому випадку є постаттю, яка ще так не затерта, як Дімон Алкаш Медведєв", — каже Береза.

Караганов є почесним головою Ради із зовнішньої та оборонної політики та мав би передати цей сигнал. Але, на його думку, ця стаття на Заході сприйнялась як ще один сигнал про те, що рф більше не має козирів.

Український журналіст Дмитро Галко вважає, що Караганова використали з метою шантажу напередодні саміту НАТО.

"Одних кумедних погроз з боку Лукашенка недостатньо, потрібен був голос, якому можуть дійсно повірити", — пише Галко.

Раніше "Телеграф" розповідав, що США, росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль продовжують модернізувати свої ядерні арсенали та розгорнули нові ядерні боєголовки у 2022 році.