Диктатор каже, що сам вимагав від путіна ядерку

Білорусь почала отримувати від росії тактичну ядерну зброю, заявив її президент олександр лукашенко. Він похвалився, що країна приймає снаряди, втричі потужніші за скинуті США на Хіросіму і Нагасакі у 1945 році.

Але позичити комусь ядерну зброю — це екстравагантний крок, який не те щоб зустрічався у світі щодня. Пояснюємо, як росія зберігатиме контроль за нею, чим це може обернутися у майбутньому і чи загрожує Україні:

Зброю контролюватиме рф, щоб її не вкрав лукашенко

Це перше розміщення москвою ядерної зброї меншої дальності, яка потенційно може бути використана на полі бою за межами росії після розпаду Радянського Союзу. Найважливіший момент — арсенал тактичної ядерної зброї охоронятимуть російські солдати на території Білорусі. Про це заявив лукашенко, а також раніше у п'ятницю анонсував володимир путін.

Таким чином рф збереже контроль над тактичною ядерною зброєю.

лукашенко трохи суперечив путіну та прямо сказав, що Білорусь без вагань використає їх, якщо зіткнеться з агресією. Також він заперечив, що російський контроль над зброєю є перешкодою для її швидкого використання.

"Якщо почнеться війна, я, що, дивитимуся на всі боки? Я беру трубку, і де б він не був, він її бере. Тому, ну що тут за проблема узгодити завдання якогось там удару", — сказав лукашенко російській пропагандистці скабєєвій.

Про ризики для путіна втратити контроль над зброєю розповідав раніше керівник білоруської опозиційної ініціативи ByPol Олександр Азаров, передавало "Радіо Свобода". лукашенко – людина непередбачувана і може використовувати її як важіль у переговорах з тією ж рф.

"Український контрнаступ, дай Боже, він буде успішним – і тоді лукашенко, бачачи, що в кремлі уже не до нього, зможе заволодіти цією зброєю. Це великий ризик для росії. Я думаю, що вони це розуміють і прораховують", – каже Азаров.

Білорусь сама просила "ядерку"

Президент Білорусі олександр лукашенко, стоячи на тлі російських артилерійських установок, сміливо сипав цитатами про "гниду" Зеленського та вихвалявся, що послав українську делегацію на "хрін" у Стамбулі.

А також розповів, мовляв, він сам переконував володимира путіна розмістити ядерну зброю і Білорусі, жодного тиску на нього не було. Розгортання ядерної зброї діятиме як стримувальний фактор проти потенційних агресорів, каже диктатор. За словами лукашенка зовнішня загроза стала критичною 2020 року, коли він проголосив себе переможцем на виборах, які більшість держав Європи, а також США та інші назвали сфальсифікованими.

Однак варто не забувати, що ядерна зброя — це не лише важіль спливу, а ще й відповідальність і ризик ядерного вибуху всередині Білорусі.

Що саме буде у Білорусі

Мінськ і москва стверджують, що розмістять саме тактичну ядерну зброю близького радіусу дії. Вона призначена для використання на полі бою. Зазвичай має нижчу вибухову потужність і меншу дальність доставлення порівняно зі "стратегічною" ядерною зброєю, такою як боєголовки міжконтинентальних балістичних ракет.

Радіус дії тактичної зброї становить від однієї кілотонни до 100 кілотонн, у порівнянні зі стратегічною, яка має потужність до 1000 кілотонн. Це не робить її безпечною, бо потужність бомб у Нагасакі та Хіросімі становила від 12 до 21 кілотонни.

Станом на зараз лукашенко говорив, що отримали ще нібито не все. Зброя нібито буде розосереджена та не зберігатиметься в одному місці. Під час розмови з журналістами він сказав, що на ракети білоруських реактивних систем залпового вогню "Полонез" можуть встановити російські тактичні ядерні боєголовки. Мовляв, є домовленість з рф щодо інтеграції з білоруськими ракетними системами.

Реакція США та світу

Білорусь межує з трьома країнами-членами НАТО: Литвою, Латвією та Польщею, що потенційно створює напругу у регіоні. США вже раніше критикували ідею розміщення путіним ядерної зброї, але заявили, що не мають наміру змінювати свою позицію і не бачать ознак того, що росія готується застосувати ядерну зброю.

Центр протидії дезінформації пише, що невизнаний президент Білорусі маніпулює, коли каже про застосування ядерної зброї, адже контроль над тактичною ядерною зброєю, яку передала Мінську росія, зберігається за останньою.

"росія за допомогою підконтрольної собі держави намагається довести керівництву "колективного Заходу", що подальше нарощування обсягів військової та фінансової підтримки України, відмова від територіальних поступок як умов припинення війни загрожують новою ескалацією конфлікту. Заяви лукашенка – це чергова спроба росії змусити Україну та її союзників сісти за стіл переговорів і прийняти умови росії", — підсумував ЦПД.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що поки путінці розмахують своєю ядерною палицею, різні держави вирішили наростити свої ядерні потенціали. Дев’ять ядерних держав — США, росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль продовжують модернізувати свої ядерні арсенали і розгорнули нові ядерні боєголовки у 2022 році.