"Готові були віддати Крим в оренду": лукашенко про нібито пропозиції України у Стамбулі

Заяви лукашенка нічим не підкріплені й можуть бути його фантазіями

Самопроголошений президент Білорусі олександр лукашенко заявив, що нібито в березні 2022 року в ході переговорів України та росії Україна готова була віддати рф окупований Крим "в тривалу оренду".

Про це він заявив в інтерв’ю російській пропагандистці Ользі Скабеєвій, витяги з якого публікують росЗМІ.

Справжність його заяв перевірити неможливо, білоруський диктатор відомий спотворенням фактів, інколи ж і відвертою брехнею.

"путін мені передає документ, який був парафований делегаціями. Нормальний, навіть по Криму — оренда там якась тривала, на Донбасі, на сході... Нормальний договір. Якби це зараз — а зараз уже неможливо. Зараз це вже територія росії за Конституцією. А був нормальний проект, і вже домовлялися, що МЗС парафують і далі мають визначитися глави держав, підписують і інше. Хороший був процес, але вони від нього відмовилися", — заявив лукашенко.

Він розповів і про інший момент, коли нібито послав "на *рін" представників України за пропозицію провести мирні переговори у Стамбулі. За його словами, ініціатором переговорів став президент України Володимир Зеленський та надіслав на них "цього Кирила Буданова".

"Ми поїхали через кордон їх, міністр закордонних справ поїхали туди, не вперше, сіли у Львові, ведемо переговори. Начебто нормально. Дізналися американці. Пішли якісь тертя. Вони нам пропонують: "Давайте наступного разу у Стамбулі". Так пішли ви на*рін. Який Стамбул. Чого ми до Стамбула поїдемо, ми межуємо з вами. Хочете розмовляти – давайте розмовляти", — виклав Лукашенко свою версію подій.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк після закінчення переговорів у Стамбулі повідомив, що на них пропонувалося зафіксувати прагнення сторін протягом 15 років вирішити питання, пов’язані з Кримом та Севастополем шляхом двосторонніх переговорів між Україною та рф. Додатково пропонувалося зафіксувати, що Україна та росія не вирішуватимуть питання Криму та Севастополя військовим шляхом, а продовжать свої політико-дипломатичні зусилля у цьому напрямку.

ЯК раніше повідомляв "Телеграф", Лукашенко заявив, що розміщення російської "ядерки" в Білорусі нібито було вимогою саме Мінська, а не Москви.