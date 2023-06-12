У світі стає більше ядерної зброї: хто найактивніше нарощує свій арсенал

Більшість держав, які мають ядерну зброю, посилюють свою риторику про важливість ядерної зброї.

На тлі повномасштабного вторгнення росії в Україну і не дивлячись на численні заяви про "неприпустимість ядерної війни" ядерні держави все ж таки вирішили нарощувати собі свої "ядерні м’язи".

Про це свідчить аналіз Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зі звіту можна зрозуміти, що поки путінці розмахують своєю ядерною палицею, різні держави вирішили наростити свої ядерні потенціали. За даними дослідження, дев’ять ядерних держав — США, росія, Великобританія, Франція, Китай, Індія, Пакистан, КНДР та Ізраїль продовжують модернізувати свої ядерні арсенали і декілька розгорнули нові ядерні боєголовки у 2022 році.

Повідомляється, що із загального глобального запасу боєголовок, який становив приблизно 12 512 боєголовок на січень 2023 року, близько 9576 перебували у військових запасах для потенційного використання, що на 86 більше, ніж у січні 2022 року.

З них приблизно 3844 боєголовки було розгорнуто з ракетами та літаками, а близько 2 тисяч — майже всі з яких належали Росії або США — перебували у стані підвищеної бойової готовності, тобто були встановлені на ракетах або зберігалися на авіабазах розміщення ядерних бомбардувальників.

"Більшість держав, які мають ядерну зброю, посилюють свою риторику про важливість ядерної зброї, а деякі навіть висувають явні або неявні загрози щодо потенційного її застосування", — сказав Метт Корда, молодший науковий співробітник програми SIPRI зі зброї масового ураження.

Що зараз відбувається з арсеналами ядерних держав

США та рф

Ці дві країни мають майже 90% усієї ядерної зброї. Розміри їх відповідних ядерних арсеналів (тобто боєголовок, придатних для використання), мабуть, залишалися відносно стабільними у 2022 році, хоча "прозорість щодо ядерних сил знизилася в обох країнах після вторгнення Росії до України у лютому 2022 року".

Китай

За оцінками SIPRI , розмір ядерного арсеналу Китаю збільшився з 350 боєголовок у січні 2022 року до 410 у січні 2023 року, і очікується, що він продовжуватиме зростати.

Великобританія

Хоча вважається, що Великобританія не збільшила свій арсенал ядерної зброї у 2022 році, очікується, що запас боєголовок у майбутньому збільшиться внаслідок заяви британського уряду у 2021 році щодо підвищення ліміту з 225 до 260 боєголовок.

Франція

У 2022 році Франція продовжила свої програми з розробки атомного підводного човна з балістичними ракетами третього покоління та нової крилатої ракети повітряного базування, а також щодо ремонту та модернізації існуючих систем.

Індія та Пакистан

Дані держави, як зазначають фахівці, мабуть, розширюють свої ядерні арсенали, і обидві країни запровадили та продовжили розробку нових типів ядерних систем у 2022 році.

Північна Корея

За оцінками SIPRI, в даний час в країні зібрано близько 30 боєголовок і є достатньо матеріалів для виробництва 50-70 боєголовок, що значно перевищує оцінки на січень 2022 року.

Ізраїль

Вважається, що Ізраїль, котрий публічно не визнає наявність ядерної зброї, також модернізує свій ядерний арсенал.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що путін назвав терміни розміщення ядерної зброї у Білорусі.

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