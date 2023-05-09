Чи наважиться росія на ядерний удар? У ГРУ пояснили, які три "ні" є для путіна

Шантаж ядерною зброєю як метод себе не виправдав

Після атаки невідомих безпілотників на кремль істерика в росії значно посилилася, а на окремих опозиційних російських сайтах навіть з’явилася традиційна пугалка про те, що тепер ядерну зброю точно буде застосовано. Однак для путіна зрештою не буде ніякого сенсу в її застосуванні.

Про це "Телеграфу" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Ця історія вкидалася, в тому числі для нагнітання панічних настроїв. Глобально ядерного шантажу росії вже ніхто давним-давно не боїться. Тобто, від самого початку (вторгнення в Україну, — Ред.) у них із цим не задалося, а сьогодні кожен наступний п’яний твіт медведєва сприймається з дедалі ширшою посмішкою", — сказав він.

Юсов назвав три стримуючі фактори для російського диктатора володимира путіна, які дозволяють говорити, що жодного ядерного удару з боку росії не буде.

"Є стримуючі фактори й механізми, які дозволяють говорити, що цього не буде (ядерного удару по Україні. — Авт.). Якби уявити, що тактична ядерна зброя була б застосована росією, то виникає питання: "Що вони отримають в результаті?". Вони вирішать якесь питання оборонного характеру? Ні, глобально нічого не зміниться. Вони зламають у українців волю до спротиву? Ні! Похитнуть проукраїнську антипутінську коаліцію? Ні, швидше навпаки, посилять", — вважає представник ГУР МО.

Він також вважає, що цей шантаж як метод себе не виправдав, а подальші спроби "розмахування" ядерною зброєю робить ще більш жалюгідним путінський режим.

Повний текст читайте на сайті "Телеграф" у матеріалі: "путіна при владі не буде": в розвідці розповіли про сценарії усунення диктатора рф.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ЗСУ прокоментували ядерні загрози росії й закликали не піддаватися паніці, адже країна-агресор нерідко використовує цю страшилку, щоб залякати мирних українців.