Ядерні погрози росії: у ЗСУ пояснили, яку ціль переслідує ворог

У ЗСУ радять серйозно до ядерних погроз з боку рф не ставитися

Російські ракети, які ворог зараз використовує для ударів по Україні, можуть бути носіями і ядерної зброї. Проте піддаватися паніці не варто, адже кремль систематично здійснює ще й інформаційні атаки, аби залякати мирних українців.

Про це, коментуючи гучну вчорашню заяву російського міністерства оборони Міноборони щодо застосування "ядерки" проти України, в ефірі телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

За його словами, одна із головних цілей росіян — сіяти паніку серед мирного українського населення.

"Ці заяви, які вчора були в усіх російських пабліках… Аж занадто багато про це говорили. Потрібно розуміти, що одна з головних їхніх цілей – це посіяти паніку серед населення, змусити людей робити "різкі рухи", щоб хтось тікав з країни тощо. Але ми до тих погроз окупантів вже, напевно, звикли. Вже всі червоні лінії вони перейшли", – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, що напередодні міноборони рф під час брифінгу для "дружніх країн" заявили, що діяльність росії у галузі ядерного стримування носить виключно "оборонний характер і спрямована лише на гарантований захист територіальної цілісності".

Раніше "Телеграф" повідомляв, що кількома днями раніше росія вчергове сипала ядерними погрозами, "попередивши" Україну та її союзників, що нібито "не має планів йти шляхом ядерної ескалації, проте наполегливо радить не випробовувати москву".