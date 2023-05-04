Укр

Ядерные угрозы россии: в ВСУ объяснили, какую цель преследует враг

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
Игнат объяснил, стоит ли опасаться угроз путина относительно применения "ядерки" Новость обновлена 04 мая 2023, 12:09
Игнат объяснил, стоит ли опасаться угроз путина относительно применения "ядерки". Фото Коллаж "Телеграфа"

В ВСУ советуют серьезно к ядерным угрозам со стороны рф не относиться

Российские ракеты, которые враг сейчас использует для ударов по Украине, могут быть носителями и ядерного оружия. Однако поддаваться панике не стоит, ведь кремль систематически совершает еще и информационные атаки, чтобы запугать мирных украинцев.

Об этом, комментируя громкое вчерашнее заявление российского министерства обороны Минобороны о применении "ядерки" против Украины, в эфире телемарафона "Единые новости" сообщил пресс-секретарь Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат.

По его словам, одна из главных целей россиян – сеять панику среди мирного украинского населения.

"Эти заявления, которые вчера были во всех российских пабликах… Уж слишком много об этом говорили. Нужно понимать, что одна из главных их целей – это посеять панику среди населения, заставить людей делать "резкие движения", чтобы кто-то убегал из страны и т.д. Но мы к тем угрозам кафиров уже, наверное, привыкли. Уже все красные линии они перешли", – объяснил Игнат.

Напомним, что накануне минобороны рф во время брифинга для "дружественных стран" заявили, что деятельность россии в области ядерного сдерживания носит исключительно "оборонительный характер и направлена только на гарантированную защиту территориальной целостности".

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями ранее россия в очередной раз сыпала ядерными угрозами, "предупредив" Украину и ее союзников, что якобы "не имеет планов идти по пути ядерной эскалации, однако упорно советует не испытывать москву".

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#Россия #Ядерное оружие #Юрий Игнат