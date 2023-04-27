Радять не випробовувати москву: у путіна зробили нову гучну заяву щодо "ядерки"

У росії зробили чергову заяву щодо "ядерки"

Незважаючи на ядерні небезпеки росіян з будь-якого приводу і без, офіційний курс рф залишається, як стверджується, незмінним — проти застосування ЯЗ. При цьому навіть у цьому виправданні в росії вирішили залишити простір для майбутніх своїх загроз.

Про це пишуть російські пропагандисти, посилаючись на заяви МЗС рф.

Так, у росії стверджують, що не мають наміру йти шляхом ядерної ексалації, проте в цей же час порадили "не відчувати москву".

"РФ не має наміру йти шляхом ядерної ескалації, але радить не випробовувати москву" — заявили в МЗС рф.

При цьому, варто зазначити, що тільки днями колишній президент росії дмитро медведєв заявляв, що у рф нібито не здригнеться рука застосувати ядерну зброю "у разі потреби". Більше того, говорячи про те, що росія "не має наміру йти шляхом ядерної ескалації" досить дивними виглядають рухи країни-агресора у бік передачі ЯЗ Білорусі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в США оцінили ядерні погрози путіна.

Також ми повідомляли про те, що військовий експерт Олег Жданов оцінив можливість застосування путін ядерної зброї.