Це вже дрова, а не ядерна зброя: Влад Росс розповів, що путін приховує від усього світу

Астролог назвав місяць, коли небезпека завдавання ядерного удару буде найбільшою

Український астролог Влад Росс розповів, чому країна-агресорка росія призупинила участь у ядерному договорі зі США (Договор про стратегічні наступальні озброєння).

В інтерв’ю "Главреду" астроексперт заявив, що таке рішення кривавого диктатора путіна ніяк не пов’язане з його підготовкою до ядерного удару. Просто таким чином президент рф хотів приховати, в якому сумному стані знаходяться ядерні боєголовки.

"Техобслуговування всього цього не проводилося вже багато років. 23 роки, поки путін при владі – точно. За цей час російська ядерна зброя перетворилася на дрова. Тепер це фейк та пшик. Тому путін не захотів, щоб американці приїжджали з інспекцією та оглядали його боєголовки, адже дев’ять із десяти ядерних боєголовок непридатні для використання", – заявив Влад Росс.

Однак, за словами астролога, частина боєголовок все ще може становити небезпеку для людства. "Якщо щур, загнаний у кут, таки застосує тактичну ядерну зброю, то це може статися в травні", — зазначив Влад Росс.

Раніше український екстрасенс і таролог Марія Тиха розповіла про болісну смерть путіна. Астроексперт прогнозує, що російського диктатора не стане вже 2023 року.