Решится ли россия на ядерный удар? В ГРУ объяснили, какие три "нет" есть для путина

Шантаж ядерным оружием как метод себя не оправдал

После атаки неизвестных беспилотников на кремль истерика в россии значительно усилилась, а на отдельных оппозиционных российских сайтах даже появилась традиционная пугалка о том, что теперь-то ядерное оружие точно будет применено. Однако для путина смысла в его применении никакого не будет в конечном итоге.

Об этом "Телеграфу" рассказал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов.

"Эта история вбрасывалась, в том числе, для нагнетания панических настроений. Глобально ядерного шантажа россии уже никто давным-давно не боится. То есть, с самого начала (вторжения в Украину, — Ред.) у них с этим не задалось, а сегодня каждый последующий пьяный твит медведева воспринимается со все более широкой улыбкой", — сказал он.

Юсон назвал три сдерживающих фактора для российского диктатора владимира путина, которые позволяют говорить, что никакого ядерного удара со стороны россии не будет.

"Если представить, что тактическое ядерное оружие было бы применено россией, возникает вопрос: "Что они получат в результате?!". Они решат какой-нибудь вопрос оборонительного характера? Нет, глобально ничего не изменится. Они сломают у украинцев волю к сопротивлению? Нет! Пошатнут ли проукраинскую антипутинскую коалицию? Нет! Скорее наоборот, усилят", — считает представитель ГУР МО.

Он также полагает, что этот шантаж как метод себя не оправдал, а дальнейшие попытки "размахивания" ядерным оружием делает еще более жалким путинский режим.

Полный текст читайте на сайте "Телеграф" в материале: "путина во власти не будет": в разведке рассказали о сценариях устранения диктатора рф.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ВСУ прокомментировали ядерные угрозы россии и призвали не поддаваться панике, ведь страна-агрессор нередко использует эту страшилку, чтобы запугать мирных украинцев.