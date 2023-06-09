Вусатий атом: путін назвав терміни розміщення ядерної зброї в Білорусі

Підготовка до розміщення ядерної зброї на території Білорусі триває "за планом"

росія та Білорусь продовжують йти до того, щоб на території другої розмістити ядерну зброю. Після підписання відповідного офіційного документа вже було ясно, що тепер лукашенко отримає російську зброю масового ураження, але тепер путін вже окреслив й конкретні терміни.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Так, на зустрічі з білоруським диктатором його колега з росії заявив, що підготовка до розміщення ядерної зброї на території Білорусі триває "за планом". Виходячи з його слів, можна дійти висновку, що лукашенко стане володарем ядерної зброї приблизно вже за місяць.

"Все йде за планом. 8 липня, як ви знаєте, закінчується підготовка відповідних споруд і відразу ж розпочнемо заходи, пов’язані з розміщенням на вашій території відповідних видів озброєнь", — сказав путін.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ще нещодавно у Білорусі давали задню з приводу російської ядерної зброї.

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