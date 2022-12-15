Страшний Суровікін, ядерка і бідність. Чим кремль лякає світ через західні ЗМІ

Експерти повторюють кремлівські наративи у розділах "Точка зору"

Російська пропаганда знайшла свій шлях на шпальти поважних західних ЗМІ і намагається переформатувати наратив про війну в Україні на свою користь.

Прямо про виправдання росії не йдеться, але час від часу західних читачів лякають то ядерним попелом (декого цим ІПСО пристрашити вже вдалося), то тим, що за війну в Україні американцю треба віддати свою зарплату.

Розбираємося в основних наративах детальніше:

Меседж № 1: "Звільняти Крим небезпечно"

У The Washington Post вийшла стаття Франчески Ебель (у соцмережах та на сайті видання Франческа підписується як російська кореспондентка WP, яка базувалася у Москві з 2017 року).

Стаття називається "Жорстокі претензії на Крим підкреслюють незначні шанси на мирну угоду між Росією та Україною". Мова йде про таке:

Раніше Україна не мала сил звільнити Крим, але успіхи ЗСУ зробили це правдоподібним і небезпечним.

Захід побоюється, що "українське військове вторгнення до Криму" може підштовхнути путіна до використання ядерної бомби.

Україна заважає Заходу домовитися з росією.

У якості аргументів щодо небезпеки з боку рф наводяться цитати голови РНБО рф дмитра медведєва, російського експерта, кількох проросійських політиків Заходу.

Меседж №2: Суровікін у ролі "генерала Армагедона"

У виданні The Telegraph був опублікований матеріал російського кореспондента Джеймса Кілнера про генерала Сергія Суровікіна під назвою "Новий "генерал Армагеддон" путіна впроваджує дисципліну та стабілізує російську армію". Про те, що Кілнер є російським кореспондентом свідчать його соцмережі.

"Генерал Армагедон" отримує гору компліментів, мовляв, він стабілізував фронт та ламає бойовий дух українців ракетними ударами.

Кілнер взяв коментар у експертки RAND Дари Массікот, яку пропагандистські ЗМІ цитують вже кілька років без упину, звертає увагу "Орестократія". Массікот називає Суровікіна "найкомпетентнішим командиром", а раніше називала армію путіна мало не найсильнішою у світі.

Меседж № 3: Перемога України означатиме ядерну війну

Портал 19fortyfive.com опублікував статтю "Якщо Америка домагатиметься "тотальної" перемоги України, це може означати ядерну війну" від Браяна Кларка.

У статті йде мова про таке:

США не вигідна перемога України, бо вона означатиме ядерну війну.

Вашингтон має переосмислити свою політику підтримки Києва "Нічого про Україну без України".

Київ хоче вийти на кордони до 2014 року, повернувши Крим та Донбас, каже Кларк. А росія готується захищати ці землі..

путін піде на ескалацію конфлікту, це включає можливість використання тактичної ядерної зброї.

Якщо Україна вижене росію зі своїх територій, результатом стане більш антагоністична росія.

Автор підводить до думки, що повністю незалежна Україна не входить в інтереси Америки.

Далі — цікавіше. Браян Кларк підписаний як "зовнішньополітичний аналітик, який цікавиться великою американською стратегією. Його роботи були опубліковані в The National Interest і The American Conservative". Однак, як пише "Орестократія", цей чоловік насправді працює у Бюро перепису населення і не має жодного стосунку до воєнної аналітики.

Меседж № 4: "Порятунок України не в інтересах Америки"

Ще один прийом — це публікувати антиукраїнські наративи у рубриці "Точка зору" ("Opinion") у поважних західних ЗМІ. Далі статті із такими заголовками охоче передруковують медіа в рф, посилаючись і на західного експерта, і на відоме медіа.

Наприклад, у розділі Opinion на Newsweek є стаття-блог Майка Девіса під назвою "Українське болото буде нескінченною проблемою для Америки". Під публікацією завбачливо поставили позначку "Погляди, висловлені в цій статті, належать авторові".

У цій статті Девіс просуває такі тези:

Війна в Україні — це болото, в якому можуть загрузнути США.

Американці жертвуватимуть кимось із близьких чи віддадуть одну зі своїх зарплат заради України .

. США втягнуть у Третю світову війну через Україну. Це не в інтересах Америки.

війну через Україну. Це не в інтересах Америки. "Приберімо українські прапори з аватарок та фасадів будинків, та почнімо думати про інтереси Америки".

На цю схему вже звернув увагу "Центр протидії дезінформації":

"Роспропаганда активно посилається на західних експертів з рубрики "Opinion", видаючи суб’єктивну думку автора за позицію відомого медіа. І читач, відповідно, коли бачить заголовок: "Bloomberg вважає, що…", вірить дезінформації ворога", — пояснили прийом у ЦПД.

До речі, статтю Девіса переклали і передрукували:

Меседж № 5: Суровікін — це смертельна зброя масового знищення, до якої вдаються лише у крайньому разі. Тобто зараз.

У тому ж Newsweek у розділі Opinion журналісти Девід Ранделл та Майкл Гфеллер опублікували статтю "Уроки громадянської війни в США показують, чому Україна не може перемогти". І ось, власне, чому:

Ренделл і Гфеллеп називають генерала Суровікіна ледь не секретною зброєю росії , до якої був змушений вдатися путін, щоб змінити хід війни. Його порівняли з генералом Вільямом Шерманом, якого Лінкольн нацькував на Джорджію під час громадянської війни в Америці.

ледь не , до якої був змушений вдатися путін, щоб змінити хід війни. Його порівняли з генералом Вільямом Шерманом, якого Лінкольн нацькував на Джорджію під час громадянської війни в Америці. рф перевела свою економіку на воєнні рейки, зібрала сотні тисяч військ.

Армія рф оснащена найсучаснішою зброєю і нібито далека від деморалізації.

і нібито далека від деморалізації. Україна вичерпала запаси зброї й залежить від Заходу.

Вже у лютому Суровікін, він же Шерман, постукає у ворота Києва.

Журналісти не зупиняються у своїх пророцтвах. Вони вважають, що Бахмут впаде, без підтримки Заходу росія відвоює Харків, Херсон і решту Донбасу наступного літа.

Власне, які довоlи, такі й висновки. Але цей шедевр про зброю масового знищення у вигляді Суровікіна передрукували російські ЗМІ, а через Telegram-канали така дезінформація могла б зачепити українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як російська пропаганда вигадувала страшилки щодо холодної зими у Європі. Приміром, "Газпром" випустив ролик про "льодовиковий період у Європі", хоча на відео був показаний російський Красноярськ, який не газифікований взагалі.