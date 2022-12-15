Страшный Суровикин, ядерка и бедность. Чем кремль пугает мир через западные СМИ

Эксперты повторяют кремлевские нарративы в разделах "Мнение"

Российская пропаганда нашла свой путь на полосы уважаемых западных СМИ и пытается переформатировать нарратив о войне в Украине в свою пользу.

Прямо об оправдании россии речь не идет, но время от времени западных читателей пугают то ядерным пеплом (некоторых этим ИПСО устрашить уже удалось), то тем, что за войну в Украине американцу нужно отдать свою зарплату.

Разбираемся в основных нарративах подробнее:

Меседж №1: "Освобождать Крым опасно"

В The Washington Post вышла статья Франчески Эбель (в соцсетях и на сайте издания Франческа подписывается как российская корреспондентка WP, базировавшаяся в Москве с 2017 года).

Статья называется "Жестокие претензии на Крым подчеркивают незначительные шансы на мирное соглашение между россией и Украиной". Речь идет о следующем:

Ранее у Украины не было сил освободить Крым, но успехи ВСУ сделали это правдоподобным и опасным.

Запад опасается, что "украинское военное вторжение в Крым" может подтолкнуть пути к использованию ядерной бомбы.

Украина мешает Западу договориться с россией.

В качестве аргументов об опасности со стороны россии приводятся цитаты председателя СНБО россии дмитрия медведева, российского эксперта, нескольких пророссийских политиков Запада.

Меседж №2: Суровикин в роли "генерала Армагеддона"

В издании The Telegraph был опубликован материал российского корреспондента Джеймса Килнера о генерале Сергее Суровикине под названием "Новый "генерал Армагеддон" путина внедряет дисциплину и стабилизирует российскую армию". О том, что Килнер является российским корреспондентом, свидетельствуют его соцсети.

"Генерал Армагеддон" получает верх комплиментов, мол, он стабилизировал фронт и ломает боевой дух украинцев ракетными ударами.

Килнер взял комментарий у эксперта RAND Дары Массикот, которую пропагандистские СМИ цитируют уже несколько лет без остановки, обращает внимание "Орестократия". Массикот называет Суровикина "самым компетентным командиром", а раньше называла армию путина чуть ли не самой сильной в мире.

Меседж №3: Победа Украины будет означать ядерную войну

Портал 19fortyfive.com опубликовал статью "Если Америка будет добиваться "тотальной" победы Украины, это может означать ядерную войну" от Брайана Кларка.

В статье идет речь о таком:

США не выгодна победа Украины, потому что она будет означать ядерную войну.

Вашингтон должен переосмыслить свою политику поддержки Киева "Ничего об Украине без Украины".

Киев хочет выйти на границы до 2014 года, вернув Крым и Донбасс, говорит Кларк. А россия готовится защищать эти земли.

путин пойдет на эскалацию конфликта, это включает возможность использования тактического ядерного оружия.

Если Украина выгонит россию со своих территорий, результатом станет более антагонистическая россия.

Автор подводит к мнению, что полностью независимая Украина не входит в интересы Америки.

Дальше – интереснее. Брайан Кларк подписан как "внешнеполитический аналитик, интересующийся большой американской стратегией. Его работы были опубликованы в The National Interest и The American Conservative". Однако как пишет "Орестократия", этот человек действительно работает в Бюро переписи населения и не имеет никакого отношения к военной аналитике.

Меседж №4: "Спасение Украины не в интересах Америки"

Еще один прием — это публиковать антиукраинские нарративы в рубрике "Точка зрения" ("Opinion") в почтенных западных СМИ. Далее статьи с такими заголовками охотно перепечатывают медиа в россии, ссылаясь и на западного эксперта, и на известное медиа.

К примеру, в разделе Opinion на Newsweek есть статья-блог Майка Дэвиса под названием "Украинское болото будет бесконечной проблемой для Америки". Под публикацией предусмотрительно поставили отметку "Взгляды, высказанные в этой статье, принадлежат автору".

В этой статье Дэвис продвигает следующие тезисы:

Война в Украине — это болото, в котором могут увязнуть США.

Американцы будут жертвовать кем-то из близких или отдадут одну из своих зарплат ради Украины .

. США втянут в Третью мировую войну из-за Украины. Это не в интересах Америки.

войну из-за Украины. Это не в интересах Америки. "Давайте уберем украинские флаги с аватарок и фасадов домов и начнем думать об интересах Америки".

На эту схему уже обратил внимание "Центр противодействия дезинформации":

"Роспропаганда активно ссылается на западных экспертов из рубрики "Opinion", выдавая субъективное мнение автора за позицию известного медиа. И читатель, соответственно, видя заголовок: "Bloomberg считает, что…", верит дезинформации врага", — объяснили прием в ЦПД.

Кстати, статью Дэвиса перевели и перепечатали:

Меседж № 5: Суровикин — это смертельное оружие массового поражения, к которому прибегают только в крайнем случае. То есть сейчас.

В том же Newsweek в разделе Opinion журналисты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер опубликовали статью "Уроки гражданской войны в США показывают, почему Украина не может победить". И вот, собственно, почему:

Ренделл и Гфеллеп называют генерала Суровикина чуть ли не секретным оружием россии , к которому был вынужден прибегнуть путин, чтобы изменить ход войны. Его сравнили с генералом Уильямом Шерманом, которого Линкольн натравил на Джорджию во время гражданской войны в Америке.

чуть ли не , к которому был вынужден прибегнуть путин, чтобы изменить ход войны. Его сравнили с генералом Уильямом Шерманом, которого Линкольн натравил на Джорджию во время гражданской войны в Америке. россия перевела свою экономику на военные рельсы, собрала сотни тысяч войск.

Армия россии оснащена самым современным оружием и якобы далека от деморализации.

и якобы далека от деморализации. Украина исчерпала запасы оружия и зависит от Запада.

В феврале Суровикин, он же Шерман, постучится в ворота Киева.

Журналисты не останавливаются в своих пророчествах. Они считают, что Бахмут упадет, без поддержки Запада россия отвоюет Харьков, Херсон и остальную часть Донбасса следующим летом.

Собственно, какие доказательства, таковы и выводы. Но этот шедевр об оружии массового уничтожения в виде Суровикина перепечатали российские СМИ, а через Telegram-каналы такая дезинформация могла бы коснуться украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как российская пропаганда придумывала страшилки по поводу холодной зимы в Европе. К примеру, "Газпром" выпустил ролик о "ледниковом периоде в Европе", хотя на видео был показан российский Красноярск, который не газифицирован вообще.