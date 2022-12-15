Страшный Суровикин, ядерка и бедность. Чем кремль пугает мир через западные СМИ
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Эксперты повторяют кремлевские нарративы в разделах "Мнение"
Российская пропаганда нашла свой путь на полосы уважаемых западных СМИ и пытается переформатировать нарратив о войне в Украине в свою пользу.
Прямо об оправдании россии речь не идет, но время от времени западных читателей пугают то ядерным пеплом (некоторых этим ИПСО устрашить уже удалось), то тем, что за войну в Украине американцу нужно отдать свою зарплату.
Разбираемся в основных нарративах подробнее:
Меседж №1: "Освобождать Крым опасно"
В The Washington Post вышла статья Франчески Эбель (в соцсетях и на сайте издания Франческа подписывается как российская корреспондентка WP, базировавшаяся в Москве с 2017 года).
Статья называется "Жестокие претензии на Крым подчеркивают незначительные шансы на мирное соглашение между россией и Украиной". Речь идет о следующем:
- Ранее у Украины не было сил освободить Крым, но успехи ВСУ сделали это правдоподобным и опасным.
- Запад опасается, что "украинское военное вторжение в Крым" может подтолкнуть пути к использованию ядерной бомбы.
- Украина мешает Западу договориться с россией.
- В качестве аргументов об опасности со стороны россии приводятся цитаты председателя СНБО россии дмитрия медведева, российского эксперта, нескольких пророссийских политиков Запада.
Меседж №2: Суровикин в роли "генерала Армагеддона"
В издании The Telegraph был опубликован материал российского корреспондента Джеймса Килнера о генерале Сергее Суровикине под названием "Новый "генерал Армагеддон" путина внедряет дисциплину и стабилизирует российскую армию". О том, что Килнер является российским корреспондентом, свидетельствуют его соцсети.
"Генерал Армагеддон" получает верх комплиментов, мол, он стабилизировал фронт и ломает боевой дух украинцев ракетными ударами.
Килнер взял комментарий у эксперта RAND Дары Массикот, которую пропагандистские СМИ цитируют уже несколько лет без остановки, обращает внимание "Орестократия". Массикот называет Суровикина "самым компетентным командиром", а раньше называла армию путина чуть ли не самой сильной в мире.
Меседж №3: Победа Украины будет означать ядерную войну
Портал 19fortyfive.com опубликовал статью "Если Америка будет добиваться "тотальной" победы Украины, это может означать ядерную войну" от Брайана Кларка.
В статье идет речь о таком:
- США не выгодна победа Украины, потому что она будет означать ядерную войну.
- Вашингтон должен переосмыслить свою политику поддержки Киева "Ничего об Украине без Украины".
- Киев хочет выйти на границы до 2014 года, вернув Крым и Донбасс, говорит Кларк. А россия готовится защищать эти земли.
- путин пойдет на эскалацию конфликта, это включает возможность использования тактического ядерного оружия.
- Если Украина выгонит россию со своих территорий, результатом станет более антагонистическая россия.
- Автор подводит к мнению, что полностью независимая Украина не входит в интересы Америки.
Дальше – интереснее. Брайан Кларк подписан как "внешнеполитический аналитик, интересующийся большой американской стратегией. Его работы были опубликованы в The National Interest и The American Conservative". Однако как пишет "Орестократия", этот человек действительно работает в Бюро переписи населения и не имеет никакого отношения к военной аналитике.
Меседж №4: "Спасение Украины не в интересах Америки"
Еще один прием — это публиковать антиукраинские нарративы в рубрике "Точка зрения" ("Opinion") в почтенных западных СМИ. Далее статьи с такими заголовками охотно перепечатывают медиа в россии, ссылаясь и на западного эксперта, и на известное медиа.
К примеру, в разделе Opinion на Newsweek есть статья-блог Майка Дэвиса под названием "Украинское болото будет бесконечной проблемой для Америки". Под публикацией предусмотрительно поставили отметку "Взгляды, высказанные в этой статье, принадлежат автору".
В этой статье Дэвис продвигает следующие тезисы:
- Война в Украине — это болото, в котором могут увязнуть США.
- Американцы будут жертвовать кем-то из близких или отдадут одну из своих зарплат ради Украины.
- США втянут в Третью мировую войну из-за Украины. Это не в интересах Америки.
- "Давайте уберем украинские флаги с аватарок и фасадов домов и начнем думать об интересах Америки".
На эту схему уже обратил внимание "Центр противодействия дезинформации":
"Роспропаганда активно ссылается на западных экспертов из рубрики "Opinion", выдавая субъективное мнение автора за позицию известного медиа. И читатель, соответственно, видя заголовок: "Bloomberg считает, что…", верит дезинформации врага", — объяснили прием в ЦПД.
Кстати, статью Дэвиса перевели и перепечатали:
Меседж № 5: Суровикин — это смертельное оружие массового поражения, к которому прибегают только в крайнем случае. То есть сейчас.
В том же Newsweek в разделе Opinion журналисты Дэвид Ранделл и Майкл Гфеллер опубликовали статью "Уроки гражданской войны в США показывают, почему Украина не может победить". И вот, собственно, почему:
- Ренделл и Гфеллеп называют генерала Суровикина чуть ли не секретным оружием россии, к которому был вынужден прибегнуть путин, чтобы изменить ход войны. Его сравнили с генералом Уильямом Шерманом, которого Линкольн натравил на Джорджию во время гражданской войны в Америке.
- россия перевела свою экономику на военные рельсы, собрала сотни тысяч войск.
- Армия россии оснащена самым современным оружием и якобы далека от деморализации.
- Украина исчерпала запасы оружия и зависит от Запада.
- В феврале Суровикин, он же Шерман, постучится в ворота Киева.
Журналисты не останавливаются в своих пророчествах. Они считают, что Бахмут упадет, без поддержки Запада россия отвоюет Харьков, Херсон и остальную часть Донбасса следующим летом.
Собственно, какие доказательства, таковы и выводы. Но этот шедевр об оружии массового уничтожения в виде Суровикина перепечатали российские СМИ, а через Telegram-каналы такая дезинформация могла бы коснуться украинцев.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как российская пропаганда придумывала страшилки по поводу холодной зимы в Европе. К примеру, "Газпром" выпустил ролик о "ледниковом периоде в Европе", хотя на видео был показан российский Красноярск, который не газифицирован вообще.