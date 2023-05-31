Російські С-400 і "ядерка" в Білорусі призначені не лише для України? Навіщо путін озброює армію Лукашенка

Кремлівський диктатор готується до великої війни із Заходом.

Росія відправила в Білорусь чергову партію зенітно-ракетних комплексів С-400. Вже найближчим часом техніка заступить на бойове чергування. Як повідомляє Міністерство оборони РБ, білоруські зенітники пройшли на російських полігонах повний курс підготовки до бойового застосування системи для посилення "військової безпеки Білорусі та Союзної держави в цілому".

Крім того, 25 травня стало відомо, що москва і Мінськ підписали угоду про розміщення тактичної ядерної зброї в Білорусі. При цьому, за словами міністра оборони рф Сергія Шойгу, повний контроль над озброєнням залишається за москвою.

Навіщо росія стягує свої арсенали в Білорусь – для захисту чи нападу, і які країни можуть опинитися "під прицілом" двох диктаторів — в матеріалі "Телеграфу".

Навіщо Білорусі російські ППО

Росія почала стягувати різні види та типи озброєння в Білорусь задовго до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Власне, з того часу процес перекидання військової техніки у "союзну державу" не припинявся, адже попри відмову Олександра Лукашенка направляти свої війська в Україну, територія РБ регулярно використовується ЗС рф для масованих ракетних обстрілів українських міст.

Нещодавня поставка в Білорусь російських систем ППО С-400 викликала чимало запитань. Насамперед – від кого чи від чого путін збирається захищати небо Білорусі за допомогою своєї військової техніки?

Одним з пояснень цієї "підтримки" може бути те, що протягом останніх кількох тижнів на території рф мало не щодня стається потужна "бавовна", на військових об'єктах дедалі частіше спалахують пожежі, а буквально вчора дрони невідомого походження "завітали" у москву та прилеглу до неї елітну Рубльовку. Якщо додати до цього нещодавні події на Бєлгородщині, стає зрозуміло, що росія виявилась не такою вже й неприступною фортецею, якою хотіла б здаватися.

Враховуючи це, занепокоєння Лукашенко і бажання убезпечитись від різних ДРГ та зграй дронів є цілком зрозумілим, адже на тлі росії вразливість ЗС РБ та Білорусі загалом стає більш, аніж очевидною.

Насправді ж, здійснюючи поставки ЗРК С-400 в Білорусь, москва не має на меті захистити свого єдиного союзника від атак з боку спільного ворога. За словами військового експерта, полковника запасу СБУ Михайла Притули, дані системи ППО будуть використовуватися для обстрілів українських міст.

"Комплекси С-300 і С-400 мають подвійне призначення — вони можуть збивати повітряні цілі, а також використовуватися для ударів по наземних об'єктах у прикордонних регіонах, якщо запуск відбувається за балістичною траєкторією. Перехоплення таких ракет є надскладним завданням для українських систем ППО", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Втім, використання росією даних систем у такий спосіб — давно не новина для України. Саме з цих ЗРК у січні 2023 року вже були атаковані цивільні об'єкти у Києві, Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Херсоні.

Військовий експерт впевнений: країна-агресор й надалі продовжуватиме використовувати територію РБ як майданчик для запуску різних типів своїх ракет по Україні.

"Білорусь не вступить у війну в глобальному сенсі цього слова, адже для цього у них нема ресурсів і можливостей. Водночас Лукашенку не позаздриш — його держава фактично окупована росією, а сам він перебуває під повним контролем кремля. Максимум, на який здатен глава РБ, — це збереження незалежності своє держави як суб'єкта міжнародного права", — каже Михайло Притула.

Путін не обмежиться С-400 і Україною

Якщо плани росії з нестандартного використання ППО вже не викликають особливого подиву та резонансу, то повідомлення Лукашенка про початок переміщення на територію Білорусі тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) неабияк занепокоїли наших заокеанських партнерів.

Так, президент США Джо Байден заявив, що це викликало у нього "вкрай негативну реакцію".

Нагадаємо, про плани розмістити в РБ ракетний комплекс "Іскандер", який може використовуватися як носій ТЯЗ, володимир путін повідомив ще у березні цього року. Формальним приводом для цього слугували поставки Україні британських боєприпасів зі збідненим ураном.

"із 3 квітня починаємо навчання екіпажів, і 1 липня закінчуємо будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї на території Білорусі. Усе, що президент Білорусі просив, ті питання, які він у зв'язку з цим ставив, реалізуються, і всі наші домовленості відбудуться найближчим часом", — заявляв тоді кремлівський диктатор.

Водночас, за словами президента Володимира Зеленського, дані заяви з боку диктаторів не мають для України жодного значення, адже лунали вже неодноразово і носять характер політичного шантажу. Про це глава держави заявив в інтерв'ю південнокорейському виданню Chosun Ilbo.

Така різна реакція з боку лідерів США та України може бути продиктована тим, що американський уряд знає про реальні наміри володимира путіна. За словами експерта з питань ядерного озброєння, полковника СБУ у відставці Олега Старікова, головна функція Білорусі в даному питанні — захист рф від блоку НАТО, саме тому туди активно перекидається російське озброєння.

"Комплекс С-400 може нести ядерну боєголовку, ОТРК "Іскандер" також може бути носієм ТЯЗ і використовуватися як зброя стримування. Паралельно з цим були підготовлені пілоти для десяти літаків Су-25, які можуть нести ядерні боєприпаси. Вже 1 липня на ракетно-технічну базу будуть завозити ядерні боєприпаси для усіх цих носіїв", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, Олег Старіков впевнений: путін розміщує ядерну зброю на території РБ не через страх нападу на росію з боку країн-членів Північноатлантичного альянсу, а тому що чекає на нього, щоб мати привід для нанесення першого ядерного удару.

За словами експерта, в результаті Третьої світової війни ядерними ударами буде знищена вся Європа, Японія та США, тоді як росія, за рахунок величини своєї площі, зможе зберегти частину територій на сході.

"У воєнній доктрині США чітко прописано, що Америка не має права завдавати першого удару, лише зустрічний у відповідь. Тому превентивний ядерний удар по рф з боку США просто неможливий, хоч як би голосно путін і Лукашенко "брязкали зброєю". Водночас у російській воєнній доктрині є так звана "стратегія глобального удару". Вона передбачає, що у разі ядерної атаки на рф з боку блоку НАТО, буде запущена автоматична система "Периметр". Вона передбачає пуск командних ракет, розміщених у скельних породах, зруйнувати які неможливо. Під час польоту ці ракети передають команди на пуск усім ПУ та командним пунктам РВСП. Як результат — знищення вищеназваних територій", — пояснює військовий у відставці.

Олег Старіков додає: коли генерал армії США Марк Міллі називає російську армію однією з найсильніших у світі, він має на увазі саме ці можливості країни-агресора, а не "міць" ЗС рф. На Заході добре усвідомлюють катастрофічність наслідків ядерного протистояння, тому роблять усе можливе, щоб запобігти цьому.