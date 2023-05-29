Вчора приїхали – сьогодні вдарили? Якими ракетами ворог б’є по Києву

У денній атаці на столицю могли брати участь кілька типів ракет

У понеділок, 29 травня, Київ зазнав чергового ракетного обстрілу, причому це сталося в неурочний час — вдень і несподівано — до оголошення повітряної тривоги. Остання обставина може говорити про те, що для атаки використовувалися балістичні ракети "Іскандер", або груповий відстріл зенітних ракет С-300/С-400 "Тріумф".

Таку думку на своєму Telegram-каналі висловив військовий оглядач гурту "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. Також він наголошує, що вчора С-400 прибули до Білорусі.

Дійсно, 28 травня ЗРК С-400 "Тріумф" було встановлено на бойове чергування приблизно за 200 км від кордону з Україною. Таким чином, до Києва йому близько 350 км, які ракета С-400 зі швидкістю від 1000 м/с може подолати приблизно за 6 хвилин.

Раніше столиця вже зазнавала удару ракет комплексу С-400.

Іншим ймовірним "кандидатом" на атаку є оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер", який існує у двох варіантах — "К" та "М", з яких останній українській ППО збити не вдавалося. Щоправда це було до прибуття в Україну ЗРК Patriot.

За словами спікера Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, найімовірніше, удару було завдано саме "Іскандерами" по балістичній траєкторії з півночі, тобто. з Білорусі, що й пояснює малу різницю між оголошенням тривоги та першими вибухами у небі – близько 5 хвилин. Однак який із варіантів – "М" або "К" використовувався при цьому – невідомо.

Починаючи з ночі 28 травня, Київ вже другу добу підряд піддається ракетним обстрілам. Загалом за даними Київської міської військової адміністрації ця атака стала 16-ою з початку травня.