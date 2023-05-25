Вже не просто погрози: Білорусь та росія ухвалили важливе рішення щодо ядерної зброї

У Білорусі вже точно розміщуватиметься російська ядерна зброя

Мінськ та москва підписали документ, згідно з яким на білоруській території буде розміщено російську ядерну зброю. Ще нещодавно у Білорусі не підтверджували, що такі переговори йдуть.

Як пишуть російські ЗМІ, угода про розміщення нестратегічної (тактичної) ядерної зброї була підписана міністром оборони Білорусі Віктором Хреніним та головою російського міноборони сергієм шойгу.

"У Мінську відбулася двостороння зустріч міністрів у рамках якої було підписано документи, що визначають порядок утримання російської нестратегічної ядерної зброї у спеціальному сховищі на території Республіки Білорусь. Глави оборонних відомств також обговорили військово-політичну обстановку та питання військово-технічного співробітництва між країнами", — йдеться у повідомленні.

Під час переговорів обидва міністри традиційно говорили про "змову з боку Заходу та блоку НАТО". шойгу зазначив, що західні держави ведуть "неоголошену війну проти Мінська та москви".

Також російський міністр додав, що Білорусь отримала від рф оперативно-тактичний ракетний комплекс "Іскандер-М", здатний застосовувати ракети не лише у звичайному, а й у ядерному оснащенні. Він зазначив, що частину білоруських літаків уже переобладнано для можливого застосування ядерної зброї.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Білорусі також розглядали розміщення стратегічної ядерної зброї.