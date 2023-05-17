"Просто заява": Білорусь дала задню з приводу російської ядерної зброї

У Білорусі відмовилися від своїх заяв щодо російської ядерної зброї

У Білорусі поки що немає російської тактичної ядерної зброї, хоча про плани розмістити її там говорив особисто диктатор володимир путін.

Як сказав під час дебатів в ООН постійний представник Білорусі в організації Валентин Рибаков, слова про розміщення ядерної зброї виявились "простою заявою".

"Це оголошення про розміщення тактичної ядерної зброї в Республіці Білорусь — насамперед це просто заява. Нічого в практичному сенсі не було зроблено щодо цього", – сказав білоруський представник.

При цьому він наголосив, що будь-яке рішення з цього питання прийматиметься виключно Білоруссю, а не іншою державою.

Наприкінці березня путін заявив, що сховище для тактичної ядерної зброї у Білорусі буде добудовано до 1 липня. Тоді він сказав, що зброя масового ураження не повністю передаватиметься під контроль Білорусі, при цьому місцеві військові пройдуть навчання для її використання.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Білорусі також розглядали розміщення стратегічної ядерної зброї.