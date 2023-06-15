Ядерный удар по НАТО. В рф выбрали профессора для роли вестника апокалипсиса вместо медведева

В россии появилась новая горячая тема

россияне в последнее время активизировались в теме запугиваний ядерным пеплом. Помимо громкого заявления президента Беларуси александра лукашенко о начале получения от россии тактического ядерного оружия, прокремлевский пропагандист Сергей Караганов призвал ударить ядеркой по странам Запада из-за неудач россии в войне в Украине. А сегодня странные высказывания прозвучали от главы МИД россии марии захаровой.

"Телеграф" разбирается, что означает новое бряцание оружием:

"Превентивный удар по Познани"

Прокремлевский политолог, являющийся научным руководителем факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Сергей Караганов призвал ударить ядерным оружием по Польше. Он написал статью в журнале "Профиль", статью также перепечатал сайт "россия в глобальной политике", который на болотах считается респектабельным.

Статья называется "Тяжелое, но необходимое решение"

Как он это объясняет:

"применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы";

ударить нужно из-за неудач россии в войне в Украине;

даже победа россии в войне и захват всей территории не поможет завершить " столкновение с Западом" ;

; рф на долгие годы "завязнет" в Украине, потому что население ненавидит россиян: "На перевоспитание уйдет не одно десятилетие";

рф оторвется от "сдвига ее духовного, экономического, военно-политического центра к востоку Евразии". А Западу это и нужно;

(!) россии необходима победа не над Украиной, а над Западом .

. Запад использует Украину в качестве кулака против россии.

Казалось бы, зачем тогда россия напала на Украину, если она противостоит Западу, и зачем мы здесь все собрались. Но Караганов настаивает на своем – убеждает, что миру грозит Третья мировая война. Мол, "США мечтают ударить по россии", поэтому надо действовать на опережение. И вот его план:

Нужно на самом деле напугать Запад ядеркой; Первые шаги уже сделаны (это он о размещении российского тактического ядерного оружия в Беларуси); Далее нужно выдвинуть Западу ультиматум. В случае его невыполнения — "бить по группе целей в ряде стран, чтобы привести в сознание". Речь идет о целях в Центральной и Восточной Европе. После этого, считает Караганов, США и НАТО сдадутся, потому что в Америке не захотят рисковать Вашингтоном "ради условной Познани".

Кто такой Караганов

Спокойно, Караганов не занимает никаких должностей в российских властях. Более того, "ученый" довольно часто призывает уничтожить мир и ударить по странам НАТО. Свою идею-фикс он уже проталкивал в публичном поле в сентябре 2022 года, когда ядерный шантаж путина достиг пика после псевдореферендумов.

В марте Караганов в официальном печатном органе правительства рф, "русской газете", назвал целью войны в Украине "превращение ее в пустырь".

Но этот человек является участником множества прокремлевских экспертных организаций, таких как Совет по внешней и оборонной политике или Валдайский клуб.

Объяснение захаровой

Спикер МИД россии мария захарова сегодня неожиданно выступила с объяснением, в каком случае россия может использовать ядерное оружие. Спикер говорит, что позиция россии осталась неизменной. То есть, гипотетическое использование рф ядерного оружия ограничено "чрезвычайными обстоятельствами в рамках сугубо оборонительных сценариев": как ответный удар на другой ядерный удар или в случае агрессии против рф с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование рф.

Реакция: у медведева появился трезвый конкурент

На Западе вообще перестали обращать внимание на угрозы рф. Размещение оружия в Беларуси не получило широкой огласки, а статьи Караганова и вовсе никто не заметил. В российских соцсетях над Карагановым начали смеяться и утверждать, что он сошел с ума.

Но есть нюанс — уважаемая научная степень Караганова и то, что его статьи появляются в официальных и респектабельных изданиях, могут свидетельствовать, что его позиция — как раз тот меседж, который сейчас хочет послать россия.

Экс-нардеп Борислав Береза в своем Telegram-канале пишет, что ситуация рф на поле боя критическая, а для шантажа нужен новый голос:

"Статья написана в рамках информационной стратегии кремля, и это сигнал для Запада. Почему именно Караганов, а не дмитрий медведев? Потому что медведев уже воспринимается коллективным Западом как пьяное посмешище со всем его лексиконом, вмещающим иблисов, "ветхий мировой порядок", "стаю хрюкающих подсвинков" и даже лживое "нам не нужны чужие территории". Караганов в этом случае является фигурой, которая еще так не затерта, как димон алкаш медведев", — говорит Береза.

Караганов является почетным председателем Совета по внешней и оборонной политике и должен передать этот сигнал. Но, по его мнению, эта статья на Западе воспринялась как еще один сигнал, что у рф больше не осталось козырей.

Украинский журналист Дмитрий Галко считает, что Караганова использовали в целях шантажа накануне саммита НАТО.

"Одних смешных угроз со стороны Лукашенко недостаточно, нужен был голос, которому могут действительно поверить", — пишет Галко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что США, россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и развернули новые ядерные боеголовки в 2022 году.