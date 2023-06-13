"Колебания не будет": лукашенко перешел к прямым угрозам ядерным оружием

Размещение российской "ядерки" в Беларуси якобы было требованием именно Минска

Белорусский диктатор александр лукашенко выступил с заявлениями по поводу ядерного оружия, которое, по словам путина, окажется в республике уже в следующем месяце.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Лукашенко заявил, что размещение российской "ядерки" в Беларуси якобы было требованием именно Минска, а не москвы.

"(Лукашенко) подчеркнул, что размещение в Беларуси ядерного оружия было его просьбой и настоятельным требованием к российской стороне, чтобы гарантировать безопасность нашей страны. россия ни к чему не стремится. Не в россии дело", — передают росСМИ слова лукашенко.

При этом диктатор попытался сделать вид, что он имеет отношение к российской "красной кнопке" и перешел к прямым угрозам "агрессорам".

"Не дай бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия" — грозится диктатор.

Напомним, ранее мы писали о том, что Беларусь и россия приняли важное решение насчет ядерного оружия.

Также мы сообщали, что россия "подарила" Беларуси еще один комплекс С-400.