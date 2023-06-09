Усатый атом: путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси

Подготовка к размещению ядерного оружия на территории Беларуси идет "по плану"

россия и Беларусь продолжают идти к тому, чтобы на территории второй разместить ядерное оружие. После подписания соответствующего официального документа уже было точно ясно, что теперь лукашенко получит российское оружие массового поражения, но теперь путин уже очертил конкретные и сроки.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, на встрече с белорусским диктатором его коллега из россии заявил, что подготовка к размещению ядерного оружия на территории Беларуси идет "по плану". Исходя из его слов, можно сделать вывод, что лукашенко станет обладателем ядерного оружие приблизительно уже через месяц.

"Все идет по плану. 8 июля, как вы знаете, заканчивается подготовка соответствующих сооружений и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений", — сказал путин.

Напомним, ранее мы писали о том, что еще недавно в Беларуси давали заднюю по поводу российского ядерного оружия.

Также мы сообщали, что российские С-400 и "ядерка" в Беларуси предназначены не только для Украины? Зачем путин вооружает армию Лукашенко