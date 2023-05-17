"Просто заявление": Беларусь дала заднюю по поводу российского ядерного оружия

В Беларуси отказались от своих заявлений по поводу российского ядерного оружия

В Беларуси пока нет российского тактического ядерного оружия, хотя о планах разместить его там говорил лично диктатор владимир путин.

Как сказал во время дебатов в ООН постоянный представитель Беларуси в организации Валентин Рыбаков, слова о размещении ядерного оружия оказались "простым заявлением".

"Это объявление о размещении тактического ядерного оружия в Республике Беларусь — прежде всего, это просто заявление. Ничего в практическом смысле не было сделано в этом отношении", – сказал белорусский представитель.

При этом он подчеркнул, что любое решение по этому вопросу будет приниматься исключительно Беларусью, а не другим государством.

В конце марта путин заявил, что хранилище для тактического ядерного оружия в Беларуси будет достроено 1 июля. Тогда он сказал, что оружие массового поражения не будет полностью передаваться под контроль Беларуси, при этом местные военные пройдут обучение для его использования.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Беларуси также рассматривали размещение стратегического ядерного оружия.