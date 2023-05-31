Российские С-400 и "ядерка" в Беларуси предназначены не только для Украины? Зачем путин вооружает армию Лукашенко

Кремлевский диктатор готовится к большой войне с Западом.

Россия отправила в Беларусь очередную партию зенитно-ракетных комплексов С-400. Уже в ближайшее время техника заступит на боевое дежурство. Как сообщает Министерство обороны РБ, белорусские зенитчики прошли на российских полигонах полный курс подготовки к боевому применению системы для усиления "военной безопасности Беларуси и Союзного государства в целом".

Кроме того, 25 мая стало известно, что Москва и Минск подписали соглашение о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. При этом, по словам министра обороны россии Сергея Шойгу, полный контроль над вооружением остается за москвой.

Зачем рф стягивает свои арсеналы в Беларусь – для защиты или нападения, и какие страны могут оказаться "под прицелом" двух диктаторов – в материале "Телеграфа".

Зачем Беларуси российские ПВО

Россия начала стягивать разные виды и типы вооружения в Беларусь задолго до начала полномасштабного вторжения в Украину. Собственно, с тех пор процесс переброски военной техники в "союзное государство" не прекращался, ведь, несмотря на отказ Александра Лукашенко направлять свои войска в Украину, территория РБ регулярно используется ВС рф для массированных ракетных обстрелов украинских городов.

Недавняя поставка в Беларусь российских систем ПВО С-400 вызвала множество вопросов. В первую очередь – от кого или от чего путин собирается защищать небо Беларуси с помощью своей военной техники?

Одним из объяснений этой "поддержки" может быть то, что в течение последних нескольких недель на территории россии чуть ли не ежедневно происходит мощная "бавовна", на военных объектах все чаще вспыхивают пожары, а буквально вчера дроны неизвестного происхождения "посетили" Москву и прилегающую к ней элитную Рублевку. Если добавить к этому недавние события на Белгородщине, становится понятно, что россия оказалась не такой уж неприступной крепостью, какой хотела бы быть.

Учитывая это, беспокойство Лукашенко и желание обезопаситься от различных ДРГ и стай дронов вполне понятно, ведь на фоне россии уязвимость ВС РБ и Беларуси в целом становится более чем очевидной.

На самом же деле, осуществляя поставки ЗРК С-400 в Беларусь, москва не имеет целью защитить своего единственного союзника от атак со стороны общего врага. По словам военного эксперта, полковника запаса СБУ Михаила Притулы, данные системы ПВО будут использоваться для обстрелов украинских городов.

"Комплексы С-300 и С-400 имеют двойное назначение — они могут сбивать воздушные цели, а также использоваться для ударов по наземным объектам в приграничных регионах, если запуск происходит по баллистической траектории. Перехват таких ракет является сверхсложной задачей для украинских систем ПВО", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Впрочем, использование россией данных систем таким образом давно не новость для Украины. Именно из этих ЗРК в январе 2023 года уже были атакованы гражданские объекты в Киеве, Днепре, Запорожье, Харькове и Херсоне.

Военный эксперт уверен: страна-агрессор и дальше будет продолжать использовать территорию РБ как площадку для запуска различных типов своих ракет по Украине.

"Беларусь не вступит в войну в глобальном смысле этого слова, ведь для этого у них нет ресурсов и возможностей. В то же время Лукашенко не позавидуешь — его государство фактически оккупировано россией, а сам он находится под полным контролем кремля. Максимум, на который способен глава РБ, — это сохранение независимости своего государства как субъекта международного права", — говорит Михаил Притула.

Путин не ограничится С-400 и Украиной

Если планы россии по нестандартному использованию ПВО уже не вызывают особого удивления и резонанса, то сообщение Лукашенко о начале перемещения на территорию Беларуси тактического ядерного оружия (ТЯЗ) изрядно обеспокоило наших заокеанских партнеров.

Так, президент США Джо Байден заявил, что это вызвало у него "крайне негативную реакцию".

Напомним, о планах разместить в РБ ракетный комплекс "Искандер", который может использоваться в качестве носителя ТЯЗ, владимир путин сообщил еще в марте этого года. Формальным поводом для этого послужили поставки Украине британских боеприпасов с обедненным ураном.

"С 3 апреля начинаем обучение экипажей, и 1 июля заканчиваем строительство специального хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Все, что президент Беларуси просил, те вопросы, которые он в этой связи задавал, реализуются, и все наши договоренности состоятся в ближайшее время", — заявлял тогда кремлевский диктатор.

В то же время, по словам президента Владимира Зеленского, данные заявления со стороны диктаторов не имеют для Украины ни малейшего значения, ведь звучали уже неоднократно и носят характер политического шантажа. Об этом глава государства заявил в интервью южнокорейскому изданию Chosun Ilbo.

Такая разная реакция со стороны лидеров США и Украины может быть продиктована тем, что американское правительство знает о реальных намерениях Владимира Путина. По словам эксперта по вопросам ядерного вооружения, полковника СБУ в отставке Олега Старикова, главная функция Беларуси в данном вопросе – защита россии от блока НАТО, именно поэтому туда активно перебрасывается российское вооружение.

"Комплекс С-400 может нести ядерную боеголовку, ОТРК "Искандер" также может быть носителем ТЯЗ и использоваться как оружие сдерживания. Параллельно с этим были подготовлены пилоты для десяти самолетов Су-25, которые могут нести ядерные боеприпасы. Уже 1 июля на ракетно- техническую базу будут завозить ядерные боеприпасы для всех этих носителей", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, Олег Стариков уверен: путин размещает ядерное оружие на территории РБ не из-за страха нападения на россию со стороны стран-членов Североатлантического альянса, а потому, что ждет его, чтобы иметь повод для нанесения первого ядерного удара.

По словам эксперта, в результате Третьей мировой войны ядерными ударами будет уничтожена вся Европа, Япония и США, в то время как россия, за счет величины своей площади, сможет сохранить часть территорий на востоке.

"В военной доктрине США четко прописано, что Америка не имеет права наносить первый удар, только ответно-встречный. Поэтому превентивный ядерный удар по рф со стороны США просто невозможен, как бы громко путин и Лукашенко "бряцали оружием". В то же время в российской военной доктрине есть так называемая "стратегия глобального удара". Она предусматривает, что в случае ядерной атаки на рф со стороны блока НАТО, будет запущена автоматическая система "Периметр". Она предусматривает пуск командных ракет, размещенных в скальных породах, разрушить которые невозможно. Во время полета эти ракеты передают команды на пуск всем ПУ и командным пунктам РВСН. Как результат — уничтожение вышеназванных территорий", — объясняет военный в отставке.

Олег Стариков добавляет: когда генерал армии США Марк Милли называет русскую армию одной из сильнейших в мире, он подразумевает именно эти возможности страны-агрессора, а не "мощь" ВС рф. На Западе хорошо осознают катастрофичность последствий ядерного противостояния, поэтому делают все возможное, чтобы предотвратить его.