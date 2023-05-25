Уже не просто угрозы: Беларусь и россия приняли важное решение насчет ядерного оружия

В Беларуси уже точно будет размещаться российское ядерное оружие

Минск и москва подписали документ, согласно которому на белорусской территории будет размещено российское ядерное оружие. Еще недавно в Беларуси не подтверждали, что такие переговоры идут.

Как пишут российские СМИ, соглашение о размещении нестратегического (тактического) ядерного оружия было подписано министром обороны Беларуси Виктором Хрениным и главой российского минобороны сергеем шойгу.

В Минске состоялась двусторонняя встреча министров в рамках которой были подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь. Главы оборонных ведомств также обсудили военно-политическую обстановку и вопросы военно-технического сотрудничества между странами", — говорится в сообщении.

Во время переговоров оба министра традиционно говорили о "заговоре со стороны Запада и блока НАТО". шойгу отметил, что западные государства ведут "необъявленную войну против Минска и москвы".

Также российский министр добавил, что Беларусь получила от россии оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М", способный применять ракеты не только в обычном, но и ядерном оснащении. Он отметил, что часть белорусских самолётов уже переоборудована для возможного применения ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" писал о том, что в Беларуси также рассматривали размещение стратегического ядерного оружия.