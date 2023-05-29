россия "подарила" Беларуси еще один комплекс С-400: где его разместили (фото)

Комплекс будет готов к использованию в ближайшее время

Российские кафиры увеличивают количество ЗРК С-400 в Беларуси. Его разместили в воинской части в Минской области.

Об этом сообщает мониторинговый канал "Белорусский Гаюн". Эшелон был замечен в районе Колосово, а после прибыл в 25-й арсенал ракетно-артиллерийского вооружения (в/ч 25819), который находится возле поселка Новоколосово. Заступить на боевое дежурство он должен в ближайшее время.

Новоколосово на карте

С-400 в воинской части – приблизительное расположение

От примерного места расположения комплекса до украинской границы чуть более 200 км по прямой. С такого оружия украинскую территорию уже обстреливали из Беларуси, в частности, били по Киеву 14 января. Модификация ракет, которые тогда использовал враг, способна поражать цели на расстоянии до 230 км. Отметим, дальность поражения при использовании комплексов ПВО по наземным целям зависит от типа ракет.

С-400 – комплекс, состоящий из нескольких составляющих

Однако российский ЗРК С-400 предназначен в первую очередь для уничтожения воздушных целей. Оккупанты используют их не по назначению, чтобы "кошмарить" население прифронтовых территорий.

Ранее "Телеграф" рассказывал о ядерных качелях со стороны Беларуси, где российские оккупанты потребовали разместить ядерное оружие. Самопровозглашенный белорусский лидер даже затруднился ответить, уже ли прибыли боеприпасы, однако заявил, что процесс запущен.