Директор компании стратегического консалтинга Berta Communications, офицер Первой отдельной бригады спецназначения им. Ивана Богуна, политтехнолог Тарас Березовец объяснил значение появления "ядерки" в Беларуси

Министры обороны Республики Беларусь и рф подписали документ, согласно которому на белорусской территории будет размещено российское ядерное оружие.

Очевидно, что Кремль не просто решится, но и, вероятнее всего, уже переместил тактическое ядерное оружие (ТЯО) на территорию Республики. Это прямое нарушение договора о нераспространении ядерного оружия, который подписывал еще СССР в 1970 году.

Подобный шаг рф нарушает базовые принципы договора о не размещении ядерного оружия ядерными государствами.

В данном случае любые ссылки российской стороны на то, что рф и Беларусь объединяются в единое государство, потому якобы такое размещение не нарушает договоров, – вранье. Не более чем словесная игра. Очевидно, что это может вызвать гонку вооружений, в том числе, со стороны ядерных держав. Обрушив международную юридическую систему по контролю за распространением ядерного оружия.

Крайне опасный шаг, на который Запад, безусловно, будет отвечать. Как минимум – увеличением поставок конвенциональных (то есть – обычных) вооружений в Украину. И обретающие всё более реальные черты поставки нам американских истребителей F-16 могут быть связаны именно с путинскими заявлениями (прозвучавшими еще в конце марта), что он потащит российское ТЯО в Беларусь. Думаю, это косвенно повлияло на решение Байдена разрешить укрепить Украину американскими истребителями. Если путин повышает ставки – повысим и мы, решили, похоже, в Белом доме. Понятно, не размещением в Украине ядерного оружия (это пропагандистский бред), но – увеличением ассортимента поставляемых нам конвенциональных вооружений.

Более того, не исключаю, что успешный рейд в Белгородскую область российских военных, выступающих против путинского режима, приведет к тому, что нечто подобное могут устроить белорусские добровольцы, воюющие в рядах ВСУ. Устроив рейд уже на территорию РБ. Поставив тем самым под сомнение готовность (способность) путина защищать "союзную" Беларусь. Тем более, что, по сути, защищать ее ему нечем – все силы брошены на войну с Украиной.