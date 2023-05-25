Уже началось: лукашенко сделал тревожное заявление на счет ядерного оружия в Беларуси

александр лукашенко не смог ответить, прибыли ли уже ядерные боеголовки в Беларусь или еще в пути

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко заявил, что россия начала процесс перемещения ядерных боеприпасов на территорию Республики.

Об этом лукашенко сообщил журналистам во время саммита ЕАЭС в россии, передает Telegram-канал "Пул Первого". Он заявил, что устные договоренности, которые были достигнуты ранее, теперь воплощаются в жизнь.

Журналисты спросили у самопровозглашенного белорусского президента о том, чем закончился их диалог с путиным насчет перемещения ядерного оружия из россии в Беларусь. Тот ответил, что процесс запущен.

"Принято решение в развитие того, что сказано было устно. Надо было подготовить там и места хранения, и прочее. Мы все это сделали. Поэтому началось перемещение ядерных боеприпасов. Уже началось", — сказал лукашенко.

Однако он не смог дать четкого ответа на вопрос, прибыло ли ядерное оружие уже в Беларусь. Самопровозглашенный глава страны отшутился, что вернется в страну и все проверит. На вопрос о том, не боится ли он последствий такого шага от Польши, лукашенко призвал не переживать на этот счет и заявил, что сумеет обеспечить безопасность хранения ядерного оружия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ранее постоянный представитель Беларуси в ООН Валентин Рыбаков назвал слова о размещении ядерного оружия оказались "просто заявлением". По его словам, Беларусь не делала ничего в практическом смысля для того, чтобы принять ядерное оружие от россии. Важно отметить, что ряд стран, в том числе Франция и Китай, осудили перемещение ядерного оружия за пределы определенных стран.