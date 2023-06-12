В мире становится больше ядерного оружия: кто активнее всех наращивает свой арсенал

Большинство государств, обладающих ядерным оружием, ужесточают свою риторику о важности ядерного оружия

На фоне полномасштабного вторжения россии в Украину и не смотря на множественные заявления о "недопустимости ядерной войны" ядерные государства все же решили наращивать себе свои "ядерные мускулы".

Об этом свидетельствует анализ Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).

Из отчета можно понять, что пока путинцы размахивают своей ядерной дубинкой, различные государства решили нарастить свои ядерные потенциалы. По данным исследования, девять ядерных держав — США, россия, Великобритания, Франция, Китай, Индия, Пакистан, КНДР и Израиль продолжают модернизировать свои ядерные арсеналы и несколько развернули новые ядерные боеголовки в 2022 году.

Сообщается, что из общего глобального запаса боеголовок, составлявшего примерно 12 512 боеголовок на январь 2023 года, около 9576 находились в военных запасах для потенциального использования, что на 86 больше, чем в январе 2022 года.

Из них примерно 3844 боеголовки были развернуты с ракетами и самолетами, а около 2 тысяч — почти все из которых принадлежали россии или США — находились в состоянии повышенной боевой готовности, то есть были установлены на ракетах или хранились на авиабазах размещения ядерных бомбардировщиков.

"Большинство государств, обладающих ядерным оружием, ужесточают свою риторику о важности ядерного оружия, а некоторые даже выдвигают явные или неявные угрозы о потенциальном его применении", — сказал Мэтт Корда, младший научный сотрудник программы SIPRI по оружию массового поражения.

Что сейчас происходит с арсеналами ядерных государств

США и рф

Эти две страны обладают почти 90% всего ядерного оружия. Размеры их соответствующих ядерных арсеналов (т. е. боеголовок, пригодных для использования), по-видимому, оставались относительно стабильными в 2022 году, хотя "прозрачность в отношении ядерных сил снизилась в обеих странах после вторжения россии в Украину в феврале 2022 года".

Китай

По оценкам SIPRI, размер ядерного арсенала Китая увеличился с 350 боеголовок в январе 2022 года до 410 в январе 2023 года, и ожидается, что он будет продолжать расти.

Британия

Хотя считается, что Великобритания не увеличила свой арсенал ядерного оружия в 2022 году, ожидается, что запас боеголовок в будущем увеличится в результате заявления британского правительства в 2021 году о повышении лимита с 225 до 260 боеголовок.

Франция

В 2022 году Франция продолжила свои программы по разработке атомной подводной лодки с баллистическими ракетами третьего поколения и новой крылатой ракеты воздушного базирования, а также по ремонту и модернизации существующих систем.

Индия и Пакистан

Данные госдарства, как отмечают специалисты, по всей видимости, расширяют свои ядерные арсеналы, и обе страны внедрили и продолжили разработку новых типов ядерных систем в 2022 году.

Северная Корея

По оценкам SIPRI, в настоящее время в стране собрано около 30 боеголовок и имеется достаточно материалов для производства 50-70 боеголовок, что значительно превышает оценки на январь 2022 года.

Израиль

Считается, что Израиль, который публично не признает наличие ядерного оружия, также модернизирует свой ядерный арсенал.

Напомним, ранее мы писали о том, что путин назвал сроки размещения ядерного оружия в Беларуси.

Также мы сообщали о том решится ли россия на ядерный удар.