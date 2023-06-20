Китай допоможе утримати путіна від застосування ядерної зброї? Що випливає з нової заяви Байдена

Експерт звернув увагу на заяву президента США про російську загрозу

Російські ядерні загрози не змогли налякати світ, а натомість призвели до зближення позицій США та Китаю.

Як розповів у коментарі "Телеграфу" голова Центру аналізу та стратегій (ЦАС) Ігор Чаленко, показовою у цьому плані є заява президента США Джо Байдена, яка прозвучала на тлі візиту голови Держдепартаменту Ентоні Блінкена до Пекіна.

Він нагадав, що Байден вже не вперше говорить про російську ядерну загрозу і вже порівнював ситуацію з Карибською кризою 1962 року.

"Безумовно, росія не зробила жодного кроку для деескалації. Мало того, кремль у лютому офіційно призупинив участь у Договорі про обмеження стратегічних наступальних озброєнь", — сказав він.

Нинішня заява президента США є сигналом про те, що у Вашингтоні почули російську риторику. При цьому примітно, що вони прозвучали під час візиту Блінкена до Китаю.

"Можна зробити припущення, що Китай підтвердив плани надалі впливати на кремль для запобігання використанню ним "ядерки", — зазначив Чаленко.

Крім того, за словами експерта, Вашингтон та Пекін посилили свою координацію у протидії планам російського керівництва після того, як окупанти влаштували теракт на Каховській ГЕС та викликали масштабну техногенну катастрофу.

Більше на цю тему читайте у матеріалі "Телеграф": Російська ядерна загроза: що криється за заявою Байдена

Як повідомлялося раніше, російський диктатор володимир путін напередодні заявив, що росія може використовувати ядерну зброю, але поки не збирається це робити.