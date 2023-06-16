путін зробив нову заяву щодо використання ядерної зброї: "Теоретично можливо..."

росію нібито провокують на удар ядерною зброєю

Президент росії володимир рутін зробив чергову заяву щодо можливості використання ядерної зброї.

Заява прозвучала під час виступу путіна на Петербурзькому міжнародному економічному форумі-2023, повідомляє "Телеграф".

За його словами, зараз росія не має потреби використовувати свою зброю массового ураження, проте він припустив, що все може змінитися.

"Використання ядерної зброї теоретично можливе, якщо буде загроза існуванню нашої держави або територіальної цілісності . Але ми не маємо необхідності її використовувати. Крім того, сама міркування на цю тему знижує поріг застосування зброї. У нас більше зброї ніж у країн НАТО, і вони хочуть зменшити його число. Хочуть, щоб ми його скоротили. Хрін їм", — заявив російський диктатор.

Він додав, що зараз росію нібито провокують на цей крок, наприклад, атаками на Бєлгородську область або кремль, але в москві поки що не хочуть його робити.

"Всі чекають, що ми почнемо кнопки натискати, але ми цього робити не будемо, військових успіхів у Києва немає", — сказав путін, пояснюючи, що росія може нібито і звичайною зброєю досягти успіхів, наводячи за приклад фейкове знищення ЗРК Patriot "Якщо ми під Києвом знищили 5 комплексів Patriot, що нам варто знищити будь-яку будівлю або споруду в Києві".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що успіхи ЗСУ у контрнаступі можуть спровокувати путіна на застосування ядерної зброї.

Також ми повідомляли, що Білорусь уже вихваляється ядерною зброєю, яку їй зібралася подарувати москва.