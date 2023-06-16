путин сделал новое заявление по использованию ядерного оружия: "Теоретически возможно..."

Россию якобы провоцируют на удар ядерным оружием

Президент россии владимир путин сделал очередное заявление насчет возможности использования ядерного оружия.

Заявление прозвучало во время выступления путина на Петербургском международном экономическом форуме-2023, сообщает "Телеграф".

По его словам, сейчас у россии нет необходимости использовать свое оружие массового поражения, однако он допустил, что все может измениться.

"Использование ядерного оружия теоретически возможно, если будет угроза существованию нашего государства или территориальной целостности. Но у нас нет необходимости его использовать. Кроме того, само рассуждение на эту тему снижает порог применения оружия. У нас больше оружия чем у стран НАТО, и они хотят уменьшить его число. Хотят, чтоб мы его сократили. Хрен им", — заявил российский диктатор.

Он добавил, что сейчас россию якобы провоцируют на этот шаг, например, атаками на Белгородскую область или кремль, но в москве пока не хотят его делать.

"Все ждут, что мы начнём кнопки нажимать, но мы этого делать не будем, военных успехов у Киева нет", — сказал путин, объясняя, что рф может якобы и обычным оружием добиться успехов, приводя в пример фейковое уничтожение ЗРК Patriot "Если мы под Киевом уничтожили 5 комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание или сооружение в Киеве".

Напомним, ранее мы писали о том, что успехи ВСУ в контрнаступлении могут спровоцировать путина на применения ядерного оружия.

Также мы сообщали, что Беларусь уже хвастается ядерным оружием, которое ей собралась подарить москва.