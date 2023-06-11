Мобилизация и самый страшный сценарий: на что может быть готов путин в случае успешного наступления ВСУ

путин не настроен на переговоры и может принять решение насчет применения ядерного оружия

Контрнаступлению Вооруженных сил Украины предрекают большой успех в борьбе с российскими оккупантами и освобождению своих территорий. Однако при слишком позитивном сценарии для Украины бункерный российский диктатор может принять решение о применении ядерного оружия. Есть два таких вероятных сценария.

Об этом пишет американская газета The New York Times.

Официальные лица США отмечают, что риск применения путиным ядерного оружия значительно снизился, но по мнению спецслужб, спровоцировать диктатора дать указ на применение ЯО может полное поражение российских войск в Украине и потерять Крыма.

"Каким бы ни был исход контрнаступления, американские и европейские официальные лица сходятся во мнении, что на данный момент путин не настроен на переговоры. Но путин понимает грубую силу, и именно это делает контрнаступление таким важным", — говорится в материале.

Кроме того, официальные лица опасаются того, что российский президент может попытаться мобилизовать более широкую часть населения. По их мнению, случиться это может, если, опять-таки, украинские защитники покажут блестящие результаты в ходе контрнаступления и российские войска понесут значительные потери.

В США считают, что вытеснение всех российских войск с оккупированной украинской земли маловероятно в ходе этого контрнаступления. Но в то же время есть два позитивных сценария:

ВСУ отвоевывает и удерживает ключевые участки территории, которые ранее были оккупированы;

Киев наносит российским военным изнурительный удар, который заставляет кремль сомневаться в будущем своих военных возможностей на Украине.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что секретарь СНБО рассказал, когда начнется контрнаступление ВСУ. По его словам, ждать осталось уже совсем недолго.