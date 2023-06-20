"Світ має по-іншому реагувати": Данілов озвучив наслідки для росії після ядерного удару по Україні

В Україні все ж таки сподіваються, що путіну не дозволять натиснути на "червону кнопку"

Президент США Джо Байден заявив, що загроза застосування путіним тактичної ядерної зброї залишається реальною. Секретар РНБО України Олексій Данілов вважає, що якщо росія все ж таки зважиться на це, то світ має ввести "пекельні санкції".

Таку думку він висловив під час національного телемарафону. Данілов вважає, що "такого садиста, як путін", потрібно було зупинити ще 15 років тому в 2008 році, але з якихось причин цього не сталося.

Олексій Данілов зазначив, що в Україні стежать за заявами росії про застосування ядерної зброї, а також за переміщенням ядерних боєголовок до Білорусі. Якщо путін наважитися натиснути "червону кнопку" реакція світової громадськості має бути негайною.

"Що стосується загроз використання тактичної ядерної зброї, маємо на увазі, не дай Боже вони на це наважаться, тоді світ має зовсім по-іншому вже реагувати. Тоді мають бути санкції, вони мають бути пекельними, щоб це максимально швидко закінчилося", — зазначив секретар РНБО.

Він заявив, що у разі застосування ядерки почнеться "зовсім інша війна", а на путіна і його поплічників чекає зовсім "інша відповідальність". Також Данілов переконаний, що союзники України у такій ситуації мають діяти жорсткіше, ніж зазвичай.

За його словами, терористичний акт на Каховській ГЕС – це один військовий злочин, а застосування тактичної ядерної зброї – зовсім інше. Однак в Україні сподіваються, що російський президент і його оточення все ж таки не зважаться на такий крок.

"Я можу сказати, що нічого трагічного не буде, до того ж, я більш ніж хочу бути впевненим, що це не станеться. Але якщо це станеться, світ має зовсім інакше реагувати", — наголосив Данілов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що у Кремлі не виключать можливості застосування ядерної зброї. Водночас російський диктатор назвав умову, за якої це буде можливим.