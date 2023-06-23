НАТО втрутиться: у Штатах сказали, що буде у разі застосування рф ядерної зброї

Ядерна зброя, яка може бути використана проти України, здійснить викид радіації на великі території в Європі, де знаходяться союзники НАТО

Застосування росією або Білорусією тактичної ядерної зброї або теракт на ядерному об’єкті, який можуть планувати росіяни, означатиме вступ у війну з НАТО. У такому разі від Північноатлантичного альянсу варто чекати на масштабну відповідь.

Про це заявили сенатори Ліндсі Грем та Річард Блументаль під час брифінгу 22 червня, під час якого вони представили проект резолюції, який закликає визнати ядерну загрозу проти України загрозою для всіх країн Альянсу.

"Якщо вони використовують ядерну зброю у спробі змінити хід війни, вони не змінять хід війни в Україні, а вступлять у війну проти НАТО. Ми вважаємо, що ядерна зброя, використана в Україні, здійснить викид радіації на великі території в Європі, де знаходяться союзники НАТО", — сказав Грем.

На його думку, резолюція має стати меседжем для російського диктатора володимира путіна та його прихильників.

"Якщо ви це зробите і виконаєте його наказ, якщо він його віддасть, ви можете очікувати на масштабну відповідь від НАТО, ви воюватимете з НАТО", — вважає Ліндсі Грем.

Своєю чергою сенатор Річард Блументаль наголосив, що резолюція дає зрозуміти путіну та його військам, що у разі застосування ними ядерної зброї або удару по атомній станції їх буде знищено.

"Це не якась безвідповідальна чи панічна резолюція, вона заснована на фактах та науці і призначена для того, щоб відправити послання володимиру путіну та його військовим: вони будуть знищені, вони будуть стерті, якщо вони використовують тактичну ядерну зброю або якщо вони знищать АЕС так, що це загрожуватиме прилеглим країнам НАТО.Стаття 5 (Статут НАТО про колективну оборону — Ред.) існує не просто так, вона захищає не лише проти конкретних перетинів кордонів з боку військових, але шкоду, заподіяну нашим союзникам НАТО, задіяна наші зобов’язання, коли йдеться про ворожу силу", — додав Блументаль.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що секретар РНБО України Олексій Данілов розповів, якими будуть наслідки для Росії, якщо вона наважиться застосувати ядерну зброю.