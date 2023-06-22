Світ знайде спосіб прибрати путіна: Зеленський оцінив ядерні погрози росії

Загрози путіна щодо застосування ядерної зброї несуть здебільшого медійну та політичну небезпеку, вважає глава України

Володимир Зеленський упевнений, що якщо путін продовжить погрожувати застосуванням ядерної зброї, то світова спільнота знайде спосіб його ліквідувати. Президент України зазначив, що російський диктатор небезпечний для нашої країни з 2014 року, а після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році ця небезпека лише зросла.

Про це він розповів в інтерв’ю ВВС. Водночас український лідер підкреслив, що путін надто любить своє життя і всі "ядерні" погрози мають більше політичний та медійний характер.

Зеленський зазначив, що ніхто не може на сьогоднішній день дати гарантій щодо того, чи застосує путін ядерну зброю. Більше того, небезпечним є не лише сам путін, а й його оточення, яке регулярно порушує цю тему. Російський президент розуміє ризики подібних заяв, тому намагається бути обережним.

"Я можу сказати свою думку. Я вважаю, що він боїться за своє життя. Я вважаю, що якщо він не припинить погрожувати світові ядерною зброєю, світ знайде формат, як позбавити його життєдіяльності. Це дуже небезпечно, і тому він обережно робить ці меседжі", — сказав він.

Крім заяв російського диктатора, небезпеку несуть і його дії. Зокрема переміщення ядерних боєприпасів на територію Білорусі. Але Володимир Зеленський вважає, що це більше небезпека політична, медійна та інформаційна, ніж реальна.

"Я не вважаю, що він сьогодні це готовий зробити, бо думає про своє життя. Він дуже його любить. Принаймні, мені так здається. Але я в жодному разі не хочу бути гарантом неадекватній людині, яка у ХХІ столітті розпочала повномасштабну війну проти свого сусіда", — додав Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в українській розвідці оцінили ризики ядерного удару по Україні. Глава відомства Кирило Буданов вважає, що росія не зважиться на такий крок, незважаючи на погрози.