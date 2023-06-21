Тіло вченого було знайдено у квартирі на Космодаміанській набережній

Один із творців першої радянської термоядерної бомби Григорій Клінішов знайдений мертвим в квартирі у центрі москви. За попередніми даними, він міг скоїти самогубство.

Про це повідомляють російські пропагандисти.

Як стало відомо, у столиці росії помер один із творців першої в СРСР двоступінчастої термоядерної бомби. Його тіло було знайдено у квартирі на Космодаміанській набережній ще 17 червня. ЗМІ повідомляють, що поруч із його трупом було виявлено передсмертну записку. У ній чоловік попрощався з рідними

Агентство ТАСС, з посиланням на екстрені служби, повідомляє, що вчений наклав на себе руки. Що саме його підштовхнуло до рішення розлучитися з життям – поки що невідомо.

Для довідки: Григорій Клінішов брав участь у створенні двоступінчастої термоядерної бомби РДС-37. Зокрема він розробляв для неї заряд.

Нагадаємо, що нещодавно в росії вбили і закопали депутата-путініста. Він був z-патріотом і повністю підтримував війну в Україні.

Також ми повідомляли, що 12 червня помер великий друг путіна Берлусконі.