Колишній прем’єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі помер на 86-му році життя.

Інформація про це з’явилася у Corriere della Sera. Причина смерті не повідомляється.

Варто зазначити, що у лютому 2023 року він розкритикував прем’єр-міністра Італії за зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі. Тоді він заявив, що якби гарант нібито "припинив атакувати Донбас", то нібито війна завершилася б.

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