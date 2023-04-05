Великий друг путіна потрапив у реанімацію — що кажуть лікарі

Берлусконі тільки минулого тижня вийшов із лікарні

Колишній прем’єр Італії Сільвіо Берлусконі, відомий своїми висловлюваннями проти України та підіграваннями путіну, потрапив до реанімації.

Про це повідомляє видання Ansa, посилаючись на власні джерела в італійському парламенті.

За даними ЗМІ, Берлусконі перебуває у відділенні інтенсивної терапії через серцево-судинні проблеми. Він потрапив туди сьогодні, 5 квітня, із респіраторним дистресом (дихальна недостатність). Нині стан політика стабільний, але важкий.

"Берлусконі госпіталізовано, тому що попередню проблему не було вирішено", — сказав глава МЗС Італії Антоніо Таяні в кулуарах зустрічі міністрів закордонних справ НАТО.

Він уточнив, що не зміг поспілкуватися безпосередньо з Берлусконі, оскільки був зайнятий на інших зустрічах і без телефону.

Зазначається, що Сільвіо Берлусконі останніми роками неодноразово страждав від нападів нездужання і лише минулого тижня вийшов із лікарні.

Нагадаємо, що Берлусконі відомий своїми скандальними висловлюваннями на адресу України. Так, наприклад, під час однієї зі своїх останніх заяв він розкритикував прем’єр-міністра Італії за зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, заявивши, щоб якби глава нашої держави "припинив атакувати Донбас", то нібито війна завершилася б.

На це навіть відреагували в МЗС України, зазначивши, що "Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента — спроба поцілувати руки путіну, які по лікоть у крові".

Раніше ми писали, що в ЄС взялися за Сільвіо Берлусконі, який міг отримати від володимира путіна у подарунок на день народження скриньку з двадцяти пляшок російської горілки. Подібний презент є серйозним порушенням санкцій проти Москви, адже імпорт алкоголю з росії був заборонений ще в квітні.