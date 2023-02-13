"Спроба цілувати руки путіна": Україна відреагувала на скандальну заяву Берлусконі

В Україні розкритикували висловлювання Берлусконі, заявивши, що він намагається продемонструвати свою лояльність до російського диктатора

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на висловлювання колишнього прем’єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі про Зеленського та війну в Україні.

Берлусконі розкритикував прем’єр-міністра Італії за зустріч із президентом Володимиром Зеленським у Брюсселі, заявивши, щоб якби глава нашої держави "припинив атакувати Донбас", то нібито війна б завершилася. Про це представник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Він згадав, що під час його роботи в українському посольстві в Латвії, тоді ще прем’єр-міністр Сільвіо Берлусконі прилетів на зустріч із Муаммаром Каддафі та під час офіційної церемонії цілував диктаторові руки, щоб показати свою лояльність.

"Безглузді звинувачення Берлусконі на адресу українського президента — спроба поцілувати руки путіна, які по лікоть у крові. Спроба продемонструвати свою лояльність російському диктатору", — зазначив Ніколенко.

Крім того, поширюючи російську пропаганду політик потім нестиме за це відповідальність.

"Водночас італійський політик повинен усвідомлювати, що, поширюючи російську пропаганду, він заохочує Росію до продовження її злочинів проти України, а потім несе політичну та моральну відповідальність", — додав представник МЗС.

Водночас у Міністерстві закордонних справ України оцінили реакцію прем’єр-міністра Італії Джорджи Мелоні на висловлювання Берлусконі. Як повідомляє видання Reuters, в офісі Мелоні заявили, що італійський уряд підтримує Україну "твердо і переконливо, як заявлено у програмі та підтверджено всіма парламентськими голосуваннями більшості, яка підтримує виконавчу владу".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Джорджа Мелоні розкритикувала зустріч Зеленського з Олафом Шольцом та Емманюелем Макроном.