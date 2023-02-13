"Попытка целовать руки путина": Украина отреагировала на скандальное заявление Берлускони

В Украине раскритиковали высказывания Берлускони, заявив, что он пытается продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на высказывание бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони о Зеленском и войне в Украине.

Берлускони подверг критике премьер-министра Италии за встречу с президентом Владимиро Зеленским в Брюсселе, заявив, чтобы если бы глава нашего государства "прекратил атаковать Донбасс", то якобы война бы завершилась. Об этом представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко сообщил на своей странице в Facebook.

Он вспомнил, что во время его работы в украинском посольстве в Латвии, тогда еще премьер-министр Сильвио Берлускони прилетел на встречу с Муаммаром Каддафи и в ходе официальной церемонии целовал диктатору руки, дабы показать свою лояльность.

"Бессмысленные обвинения Берлускони в адрес украинского президента — попытка поцеловать руки путина, которые по локоть в крови. Попытка продемонстрировать свою лояльность российскому диктатору", — отметил Николенко.

Кроме того, распространяя российскую пропаганду политик затем будет нести за это ответственность.

"В то же время итальянский политик должен осознавать, что, распространяя российскую пропаганду, он поощряет россию к продолжению ее преступлений против Украины, а затем несет политическую и моральную ответственность", — добавил представитель МИД.

Вместе с тем в Министерстве иностранных дел Украины оценили реакцию премьер-министра Италии Джорджии Мелони на высказывание Берлускони. Как сообщает издание Reuters, в офисе Мелони заявили, что итальянское правительство поддерживает Украину "твердо и убедительно, как заявлено в программе и подтверждено всеми парламентскими голосованиями большинства, поддерживающего исполнительную власть".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Джорджа Мелони раскритиковала встречу Зеленского с Олафом Шольцем и Эмманюэлем Макроном.