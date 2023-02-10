Премьер Италии обиделась из-за встречи Зеленского с Макроном и Шольцем: даже вспомнила "Титаник"

Джорджа Мелони сделала очередное заявление о встрече Макрона, Шольца и Зеленского

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони вновь взялась критиковать встречу президента Украины Владимира Зеленского со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, которая состоялась 8 февраля в Париже. Говоря о ней, Мелони вспомнила лайнер "Титаник".

Ее возмутил тот факт, что на встрече с Зеленским были только два европейских лидера. Мелони напомнила, что помимо Макрона и Шольца есть еще 27 лидеров стран ЕС. Об этом пишет издание Italy 24 Press French.

"Тот, кто считает, что Европа должна быть клубом, где есть те, кто важнее всех, и те, кто меньше, ослабляет Европу. Стоит вспомнить "Титаник": когда корабль затонет, не важно, сколько ты заплатил за билет", — сказала Мелони.

Стоит отметить, что это не первый "острый" комментарий Джорджи Мелони о встрече Зеленского, Макрона и Шольца. Она выступила с критикой в отношении президента Франции из-за приглашения Зеленского в Париж. Премьер-министр Италии на эту встречу приглашена не была. В ответ на критика Мелони Макрон ответил, что Зеленский сам выбирает формат общения, а Франция и Германию играют важную роль в поддержке Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе своего визита в Великобританию 8 февраля Зеленский встретился с премьер-министром Риши Сунаком, а затем выступил перед британским парламентом.