Прем'єр Італії образилася через зустріч Зеленського з Макроном та Шольцем: навіть згадала "Титанік"

Джорджа Мелоні зробила чергову заяву про зустріч Макрона, Шольца та Зеленського

Прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні знову взялася критикувати зустріч президента України Володимира Зеленського зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом, яка відбулася 8 лютого у Парижі. Говорячи про неї, Мелоні згадала лайнер "Титанік".

Її обурив той факт, що на зустрічі із Зеленським були лише двоє європейських лідерів. Мелоні нагадала, що крім Макрона та Шольца є ще 27 лідерів країн ЄС. Про це пише видання Italy 24 Press French.

"Той, хто вважає, що Європа має бути клубом, де є ті, хто важливіший за всіх, і ті, хто менший, послаблює Європу. Варто згадати "Титанік": коли корабель затоне, байдуже, скільки ти заплатив за квиток", — сказала Мелоні.

Варто зазначити, що це не перший "гострий" коментар Джорджі Мелоні про зустріч Зеленського, Макрона та Шольца. Вона виступила з критикою щодо президента Франції через запрошення Зеленського до Парижа. Прем’єр-міністра Італії на цю зустріч запрошено не було. У відповідь на критику Мелоні Макрон відповів, що Зеленський сам обирає формат спілкування, а Франція та Німеччина відіграють важливу роль у підтримці України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що під час свого візиту до Великої Британії 8 лютого Зеленський зустрівся з прем’єр-міністром Ріші Сунаком, а потім виступив перед британським парламентом.